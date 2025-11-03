La receta de milanesas caseras de la abuela de Ian Lucas con salsa secreta que conquistó MasterChef

El influencer y cantante Ian Lucas sorprendió en la edición de MasterChef Celebrity de este lunes al revelar uno de los secretos culinarios más preciados de su infancia: la receta de milanesas caseras y puré de papa de su abuela, un plato clásico que lleva un toque especial.

La receta que marcó la infancia de Ian Lucas

Durante una charla en la que se lo vio visiblemente emocionado con uno de los jurados, Ian Lucas contó que cada vez que prepara milanesas recuerda a su abuela, pero también en especial a su hermano 8 años menor, a quien siempre le preparaba este platillo. Aunque asegura que la base es la de siempre —carne, huevo, pan rallado y condimentos—, hay un ingrediente secreto que lo cambia todo: una salsa de verdeo cremosa, que su abuela usaba para acompañarlas y que les daba un sabor único.

“Fue una infancia muy linda y de mucho sacrificio. Me transporta a toda mi infancia”, recordó Ian, entre risas y nostalgia. Anteriormente, había asegurado que nunca pensó que iba a llegar tan lejos, siendo uno de los influencers más conocidos de la actualidad.

"La cociné por años a mi hermano. Le cocino desde que tiene 5 años. Cuando se separaron mis papas. Le cocinaba siempre eso, milanesas con puré", dijo conmocionado. "No me gusta hablar de mi pasado, porque hay cosas lindas y feas", sentenció. "No me gusta que me vean así", expresó entre lágrimas, emocionando al piso de MasterChef Celebrity.

La salsa secreta que enamoró a todos

La preparación del verdeo se realiza salteando cebolla de verdeo con un toque de manteca, crema y condimentos suaves. El resultado es una salsa aterciopelada, perfecta para acompañar las milanesas recién salidas del horno o de la sartén. "El verdeo le da el sabor", aseguró un seguro Ian Lucas ante los jueces.

En redes, los seguidores del artista celebraron el gesto y destacaron su costado más familiar. “Me hizo acordar a mi abuela”, “La mejor salsa para milas”, y “Qué ternura Ian recordando eso”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Ian Lucas confesó que, cada vez que tiene la oportunidad, prepara esta receta para sus amigos y a su hermano menor, como una forma de mantener viva la tradición. Su relato conmovió incluso a los fanáticos de MasterChef, quienes no tardaron elogiar uno de los platillos típicos de los hogares argentinos.

AM