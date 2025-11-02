Así crecen Francesca y Valentina, las hijas mujeres del Cholo Simeone: debilidad por sus hermanos, fanáticas del fútbol y de los safaris

Valentina y Francesca, son, quizás, las hijas menos conocidas del Cholo Simeone. Mientras sus hermanos han sabido triunfar en el mundo del futbol, ellas, producto de la relación del entrenador con Carla Pereyra, y las más pequeñas del clan, crecen con un perfil mucho más bajo que el del resto de su familia.

Francesca y Valentina, las hijas del Cholo Simeone

Francesca y Valentina nacieron en 2016 y 2019 y son fruto de la relación del Cholo Simeone con Carla Pereyra, quienes se casaron el mismo año de la llegada de la más grande de ellas. Si bien tienen un perfil mucho más bajo que el de sus hermanos, a menudo su madre comparte todo tipo de publicaciones junto a ellas, desde saludos de cumpleaños, a nimiedades de la vida cotidiana y hasta las vacaciones que pasan en familia. Es a través de esas publicaciones que se puede ver cómo crecen las pequeñas y algunos de sus gustos.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Cholo Simeone, Carla Pereyra, Francesca Simeone, Valentina Simeone

Uno de los momentos más particulares que se pudo ver fue, sin lugar a dudas, el viaje a Sudáfrica que vivieron, que llegó acompañado de un safari. Fue la propia Carla Pereyra la que subió algunas postales al respecto. El recorrido incluyó una de las escenas más sorprendentes del viaje: los elefantes acercándose a la habitación del hotel para refrescar sus trompas en la piscina. Las risas, los gritos de sorpresa y la mirada atenta de las pequeñas dejaron ver el disfrute pleno de la familia. En ese entorno de contacto directo con la naturaleza, Francesca y Valentina vivieron momentos que quedarán guardados para siempre, mientras compartían la aventura con sus padres, sin perder su característico espíritu alegre y curioso.

Las hijas del Cholo Simeone en el Safari

Cada jornada comenzó y terminó con un safari. Carla Pereyra, siempre atenta a los detalles, eligió para la ocasión un look inspirado en los colores de la tierra africana: tonos marrones, beige y estampados de jirafa, en perfecta armonía con el paisaje. Las niñas, acompañaron entusiasmadas a sus padres en los recorridos diurnos y nocturnos, observando de cerca jirafas, leopardos, camaleones y elefantes y su vida en su hábitat natural.

Tras las excursiones, la dinámica cambió a un ambiente más relajado. En la casa donde se hospedaban, el clan Simeone disfrutó de un karaoke improvisado. Una vez que las niñas se fueron a dormir, la modelo y el entrenador del Atlético de Madrid aprovecharon la noche para compartir una cena romántica a solas, celebrando su amor y el vínculo familiar que tanto cuidan.

Las hijas del Cholo Simeone y la debilidad por sus hermanos

En redes sociales, la fashionista también compartió otra faceta de las pequeñas: su rol como tías. Valentina y Francesca se mostraron felices con la llegada de Faustino, el hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela. “Llegaron las tías”, escribió al mostrar una foto en la que las niñas sostenían al bebé con ternura. Incluso habían sorprendido a la pareja al llegar vestidas de enfermeras para cuidar al pequeño, un gesto que conmovió a todos.

Las hijas del Cholo con Gianluca y Eva Bargiela.

Por supuesto que, las herederas del Director técnico lo acompañan en cada evento deportivo y celebran sus récords y los resultados de su trabajo diario dentro del campo de juego. Un marco en el que también se las puede ver alentando y apoyando a Giuliano , que comparte equipo con su padre. La familia Simeone, siempre unida, demuestran que los momentos juntos son su mayor tesoro, incluso en medio de las exigencias deportivas y los compromisos profesionales de cada cual.

Hijas del Cholo Simeone

De esta manera, Valentina y Francesca, hijas del Cholo Simeone, viven una infancia marcada por el amor, la curiosidad y la unión familiar. Entre safaris, canciones, animales selváticos y abrazos, las niñas crecen rodeadas de experiencias que fortalecen sus valores, su vínculo con la naturaleza y los lazos sanguíneos mediante la conformación de vínculos sólidos cargados de amor.

