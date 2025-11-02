Confirmaron quién está detrás de las amenazas a Juanita Tinelli: "El motivo es económico"

Este jueves, Juanita Tinelli fue amenazada de muerte, situación que la llevó a realizar la correspondiente denuncia en la comisaría -a la cual asistió en acompañada de sus padres Marcelo Tinelli y Paula Robles-. Como consecuencia y por su seguridad, la joven modelo recibió un botón antipánico. Ante esto, en Infama (América TV) la periodista Laura Ubfal brindó detalles de quién habría sido el presunto autor de semejantes mensajes intimidatorios.

Qué se sabe del autor de las amenazas a Juanita Tinelli

Las amenazas a Juanita Tinelli resonaron con fuerza en las redes sociales. La estilista realizó un fuerte descargo contando la situación que la atemoriza. Ante esto, dejó de seguir a su hermana Candelaria y a su padre, Marcelo Tinelli. Con esta medida buscaría resguardar su integridad física y la de su familia. No obstante, a cuatro días de este terrible hecho, la reconocida periodista de espectáculos habló de los pormenores de la investigación del Ministerio Público Fiscal y tendría el nombre de la persona causante de los hostigamientos.

“La amenaza lamentablemente es para toda la familia y de parte de alguien que conoce Marcelo”, comenzó diciendo la panelista del ciclo que conduce Marcela Tauro. “Mañana comienza un operativo de seguridad para todos los integrantes de la familia Tinelli”, añadió afirmando que en el inicio de la primera semana de noviembre cada uno de ellos va a tener su propia custodia policial.

Fue en este mismo momento en el que la portadora de esta información lanzó: “Es una persona conocida de la familia”. “Alguien cercano conocido, a través del teléfono de Juana, amenaza a Juanita y a toda la familia”, contó intentando preservar la fuente de donde recibió esta primicia. En este marco, descartó la presunta interna de hermanos que había circulado en los medios. “Es alguien externo, cercano. No pueden creerlo…”, aseguró.

Ante la pregunta de si las exparejas del afamado conductor también son destinatarias de estas intimidaciones y hostigamiento, la comunicadora dijo que desconoce si la medida de seguridad impartida por el organismo estatal llegará también a Paula Ribles, Guillermina Valdez y Soledad Aquino. Finalmente, dejó abrió juego y apuntó de lleno al entorno del presentador televisivo: “Tengo el dato. Viene por el tema del fútbol”. De inmediato, Tauro apoyó su teoría: “Viene por el tema de San Lorenzo, fútbol. Bueno, él de San Lorenzo se fue mal. El motivo es económico entonces”.

Qué pasó con Juanita Tinelli

La más chica del clan Tinelli este jueves realizó una exposición pública en sus redes sociales donde contó el calvario que vivió tras una serie de mensajes de hostigamiento y hasta incluso amenazas de muerte que recibió. Sin embargo, el último fue la gota que rebalsó el vaso y el detonante de su tajante decisión de denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal.

Pese a que no trascendieron detalles del contenido de los mismos, Laura Ubfal, quien sigue este caso de cerca, explicó: "Están asustados y alertas ante el amedrentamiento y las amenazas contra la joven de 22 años”. Aunque ahora ya se sabe quién habría sido el presunto causante de esta dolorosa situación, la especialista en farándula decidió callar para dejar que sea la justicia quién revele el nombre del sujeto.

De esta manera, la periodista de Infama dejó en claro que tanto Juanita Tinelli como su papá Marcelo Tinelli sabrían a la perfección quién es la persona que está detrás de este martirio. Mientras tanto, en la web los usuarios le mostraron su apoyo a la joven modelo y destacaron su fortaleza ante esta situación que la deja en completa vulnerabilidad, aunque su motivación fue poner un “límite” desde el “amor”.

