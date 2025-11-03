Aseguran que Francisco Tinelli se alejó de su papá, Marcelo Tinelli, por un puntual motivo

Tras la denuncia de Juanita Tinelli en el Ministerio Público Fiscal por las amenazas de muerte que recibió, el nombre de Marcelo Tinelli y toda su familia se colocó rápidamente en la escena mediática. El clan Tinelli se hizo conocido por una serie de exposiciones públicas del conductor con sus hijos cuando eran unos niños. Desde ese entonces, algunos de ellos lograron gran notoriedad en el medio y en el ambiente artístico, aunque no todos siguieron ese camino. Este es el caso de Francisco, quien decidió abandonar su prometedora carrera en el modelaje para abocarse de lleno a lo que lo apasiona.

Sin embargo, tras el descargo de su hermana en redes sociales, en Desayuno Americano (América TV) Luis Bremer aseguró que se habría desatado una fuerte interna familiar, que llevó a que los propios herederos del presentador se alejen de él.

Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli, lejos de su padre

Francisco es el mayor de los hijos varones de Marcelo Tinelli. De carácter reservado y bajo perfil, el joven de 27 años siempre escapó a la fama y a los flashes de los paparazzis. Por esta razón, decidió no participar del certamen encabezado por su papá donde se cuentan los pormenores de la vida íntima del clan. "A mí lo que me cuentan es que hubo un distanciamiento con Marcelo cuando él dijo que no iba a participar de un reality", aseguró el periodista de espectáculos mientras deslizó que Juanita Tinelli no formará parte de la segunda temporada del show televisivo que se transmite por la plataforma de streaming de Prime Video.

El muchacho heredó el fanatismo por San Lorenzo, donde se lo pudo ver acompañando en reiteradas oportunidades al conductor en el Gasómetro. No obstante, pese a las apariciones públicas, decidió correrse de todo lo que tenga que ver con la exposición mediática y comenzó una carrera en las sombras como DJ. En 2021 lanzó “Piel”, el primer single de su álbum debut de música electrónica de estilo progresive.

Asimismo, en los últimos meses incursionó en el mundo de la gastronomía e inauguró su propio restaurante junto a un grupo de amigos. Durante la presentación inicial, volvió a remarcar que estaba lejos del plano mediático.

Francisco Tinelli elige crecer entre las sombras

Aunque Francisco Tinelli haya tomado su propia decisión de no formar parte del círculo comercial de su padre, Marcelo Tinelli y hasta su hermana Micaela aseguró que es el “más tímido” de los cinco hermanos.

En la actualidad, está estudiando cine y mantiene un reservado noviazgo con Valentina Liberman, una joven de 26 años de la cual no se conoce ningún detalle ya que mantiene su idilio en total hermetismo. Respecto a sus intenciones de convertirse en padre, Francisco ahondó en esa idea: "Sin dudas, la paternidad es algo que quiero vivir", confesó en su cuenta personal de Instagram cuando abrió la ronda de preguntas y respuestas.

De esta manera, Francisco Tinelli, sin proponérselo, vuelve a estar en el ojo mediático y judicial ya que los hostigamientos que recibió su hermana Juanita también van direccionados a él. “La amenaza lamentablemente es para toda la familia y de parte de alguien que conoce Marcelo”, aseguró ayer en Infama Laura Ubfal quien añadió: “Mañana (hoy lunes) comienza un operativo de seguridad para todos los integrantes de la familia Tinelli”. Ahora, es cuestión de esperar a ver cómo se desencadena esta investigación que tiene atemorizados a todo el entorno.

