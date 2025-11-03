Las letales frases de Paula Robles tras la denuncia de su hija, Juanita Tinelli, y Marcelo Tinelli

Durante el fin de semana, la familia Tinelli vivió un gran susto. Juanita Tinelli realizó una denuncia judicial y mediática luego de recibir amenazas de muerte. La joven de 22 años hizo un fuerte descargo en el que se diferenció de las decisiones de su padre, Marcelo Tinelli, presuntamente apuntando que este es el motivo por el que vive este preocupante momento.

Por su parte, el conductor hizo lo propio y aseguró que se encargará de la investigación para llegar a la verdad y dar con las personas detrás de las amenazas, pero al mismo tiempo remarcó que será un tema que se tratará internamente en la familia. Sin embargo, las primeras impresiones indican que hay un conflicto familiar ya que la denunciante dejó de seguir en redes sociales a su padre y a su hermana, Candelaria. Y esto se confirmaría con las contundentes frases que compartió Paula Robles, la mamá de Juanita.

¿Paula Robles apuntó contra Marcelo Tinelli por su hija, Junita Tinelli?

“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, fueron las contundentes palabras de Juanita Tinelli al denunciar el calvario que vive y evidentemente apuntó contra su padre, Marcelo Tinelli.

Estas palabras habrían causado un quiebre entre los miembros de la familia, que solían mostrarse muy unidos. Ahora mediante las redes sociales dejaron en evidencia que hay diferencias, Juanita dejó de seguir a su padre y su hermana, Candelaria, en Instagram, lo que visualiza una falta de comunicación. Y poco tardó en que Paula Robles marque su postura mediante una serie de publicaciones.

Primero, la bailarina y exesposa de Marcelo Tinelli, se refugió en Oscar Wilde para compartir su pensamiento: "El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere". Por supuesto, que esta frase se vinculó a las emitidas por su hija, Juanita, sobre cómo esa viviendo como consecuencia de las decisiones de su padre.

Y luego lanzó: "Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera". Con esta frase de Alejandro Jodorowsky, también apuntaría contra el conductor al tratarlo de egoísta. Aunque se tratan de especulaciones sobre el significado que le da Paula Robles a estas frases, su publicación es realizada en medio del conflicto. Además, su hija también compartió la primera en redes sociales.

De esta forma, Paula Robles y Juanita Tinelli marcaron su postura, mostrándose unidas y apuntando al padre de la familia, Marcelo Tinelli. Por el momento, se desconocen detalles de cómo la familia accionará judicialmente contra quienes emitieron mensajes amenazantes.