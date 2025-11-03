Candelaria Tinelli se diferenció de Juana Tinelli tras su denuncia con una letal declaración:" Nunca tuve relación"

El pasado jueves, Juana Tinelli se dirigió ante el Ministerio Público Fiscal para realizar una terrible denuncia por amenazas de muerte que recibió en su celular. Luego de haber expuesto su versión en la justicia, la modelo se despachó duramente en sus redes sociales lanzando algunos dardos a su papá, Marcelo Tinelli. Tal es así que hasta habría decidido adoptar una drástica decisión de dejarlo de seguir a él y a sus hermanas Micaela y Candelaria Tinelli.

Tras este extenso comunicado, se encendieron las alarmas de que dentro de la familia las cosas no estarían del todo bien. Ante el presunto enojo de la más chica de las herederas del presentador televisivo, la exesposa de Coti Sorokin realizó una letal declaración al respecto.

La palabra de Candelaria Tinelli a su hermana Juana

Desde que Juana Tinelli dejó entrever que la relación con Marcelo Tinelli pendía de un hilo tras ser una víctima de hostigamientos, Candelaria Tinelli abrió el juego y declaró este lunes 3 de noviembre en Puro Show (eltrece): “Nunca tuve relación” haciendo referencia al vínculo que tenía con la joven modelo.

“No se amor, no tengo relación con ella. Preguntale a Mica, quizás sabe un poco más”, sentenció la artista fiel a su impronta directa y respuestas directas. Ante la sorpresa de los panelistas del ciclo de espectáculos, la mayor de las Tinelli dejó en claro que, pese a que hace unas semanas compartieron un stream junto a su padre donde se las pudo ver muy compinches, lo cierto es que esta cercanía sólo sería para las cámaras.

En este marco, unas de las teorías que elaboró es que Juana presuntamente habría decidido quebrar el pacto familiar que por años mantuvieron Micaela y Candelaria. Angie Balbiani reveló: “Para mí hay un código familiar que Mica y Cande vienen sosteniendo hace años y creo que Juana dijo ‘basta, me harté’. Vienen sosteniendo esto ‘de papá no se habla’. Por eso habla de que se rompió el silencio, parece que no quiere sostenerlo más. Y yo tengo una versión que es muy cruel, que me dicen que las hermanas del otro lado no creen que las amenazas sean reales”.

Los detalles de la enemistad de Candelaria y Juana Tinelli

Cabe destacar que antes de que la mayor del clan Tinelli brinde su testimonio respecto a Juanita, Caro Molinari sostuvo: “Me llegó una información por una persona que me dice ‘mirá, hay un conflicto familiar grande’. No me dijeron de qué índole, me dijeron ‘Juana se peleó con Marcelo, de hecho, lo tiene bloqueado. Con Cande también se peleó, de hecho, con Cande no se siguen ninguna de las dos. No se habla’. Lo que sí me habían dicho era que Juana a Marcelo lo había bloqueado”.

En este marco, el mismo conductor aportó: “Dejame que te sume esta información. Juana con Cande no se habla. No tienen hoy ningún vínculo. Están peleadas. No se siguen, pero no es que se amigaron hoy. No se habla con las hermanas. Con Mica está un poco mejor la cosa, pero cambia la situación”. Para los analistas, este conflicto es “muy reciente” ya que la denunciante grabó algunas escenas de la segunda temporada del reality familiar.

Al parecer, con el correr de las horas, la interna familiar entre Candelaria Tinelli y Juana Tinelli va en aumento. El visible enojo de la estilista hizo que los medios se hicieran eco de una situación que parecía impensada hace tan sólo algunos días atrás. Sin embargo, la verdad está saliendo a la luz, y la unión entre los hermanos del hijo de Marcelo no era tan inquebrantable como intentaban transmitir en la web.

