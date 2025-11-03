Eleonora Wexler, La China Suárez y Carlos Belloso arrasan en Disney+ con el estreno de una nueva serie argentina

Disney+ continúa apostando a la ficción local y esta vez lo hace con una propuesta que está dando que hablar. Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie protagonizada por La China Suárez, Eleonora Wexler y Carlos Belloso, llegó a la plataforma el 19 de noviembre y ya se posiciona entre los estrenos más comentados del mes.

La ficción, producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, combina un tono oscuro y romántico con paisajes imponentes del sur argentino. Con una narrativa intensa y personajes cargados de misterio, la historia sigue a una mujer marcada por su pasado que busca venganza en un pequeño pueblo de la Patagonia.

De qué trata Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Interpretada por la China Suárez, Letizia se presenta como una mujer enigmática que llega a un remoto pueblo patagónico para casarse con un poderoso empresario local. Sin embargo, su verdadero objetivo es otro: ejecutar una venganza cuidadosamente planeada. Su personaje combina fragilidad y determinación, y permite a la joven actriz explorar un registro actoral distinto, cargado de oscuridad y emociones contenidas.

Por su parte, Eleonora Wexler vuelve a demostrar por qué es una de las intérpretes más sólidas de la televisión argentina. En esta historia, encarna a una mujer fuerte y ambigua, atrapada entre la lealtad y la sospecha. Su presencia aporta equilibrio y profundidad al elenco, y su vínculo con el personaje de Letizia genera algunos de los momentos más potentes de la serie.

Un tercer eje de la trama está en manos de Carlos Belloso, quien interpreta a un hombre con un pasado cuestionable y conexiones con los secretos más oscuros del pueblo. Su actuación aporta el toque inquietante que sostiene el tono de thriller de la serie. Junto a él, se destacan también Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, completando un reparto de primer nivel de esta nueva producción de Disney+.

Con guion de Leandro Calderone y dirección de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, Hija del fuego: la venganza de la bastarda está compuesta por 22 episodios de 30 minutos y fue grabada entre San Martín de los Andes y Buenos Aires. Una historia de amor, venganza y secretos, protagonizada por La China Suárez, Eleonora Wexler y Carlos Belloso, que confirma el gran momento de la ficción argentina en las plataformas internacionales.