Soledad Aquino apuntó contra Paula Robles tras la denuncia de Juanita Tinelli: "No es digna de mi afecto"

Soledad Aquino rompió el silencio y apuntó contra Paula Robles y Juana Tinelli

En medio de la repercusión por la denuncia que realizó la joven modelo tras recibir amenazas, la madre de sus hermanas, Mica y Cande Tinelli, compartió su postura a través de un mensaje en redes sociales. “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... suplico a la gente de los medios de chusmerío... no pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío... no tengo la más mínima idea”, escribió.

En ese mismo posteo, expresó que “la mamá no es digna de mi afecto y cariño” y que su única preocupación son sus hijas, Candelaria y Micaela Tinelli. “Solo me importan mis hijas... y rescatarlas de esto que me parece de terror”, concluyó. Minuto después, Soledad Aquino dio una entrevista en Intrusos (América) que sumó detalles a su polémico posteo.

Durante el programa sostuvo que no considera apropiado que un conflicto familiar se exponga públicamente. “Yo creo, como madre, que si alguien arma tanto problema al público, no está bien. No corresponde eso”, afirmó. También se refirió al impacto que puede tener en otros miembros de la familia: “Exponer a tus hermanas, que la aman, no está bien”.

En la misma línea, Soledad Aquino hizo una comparación con sus propias hijas. “Si Candelaria me hiciera un quilombo así, la cago a pedos”, comentó, dejando en claro que no comparte la forma en que se manejó la situación. Además, remarcó que su forma de actuar está guiada por valores personales: “Yo tengo familia, tengo clase, tengo moral. Exponer una hija así me parece una ridiculez”.

La postura de Soledad Aquino ante la denuncia de Juana Tinelli

Sobre la denuncia en sí, la primera esposa de Marcelo Tinelli expresó dudas respecto a su veracidad. “Si a mí me llama un número que no conozco, no atiendo”, comentó, y luego agregó: “Yo no le creo a Juanita que lo que ella dice sea cierto. Lo inventó para llamar la atención del padre”. Estas declaraciones se suman a un clima de tensión familiar.

Por su parte, Juana Tinelli recibió un botón antipánico tras denunciar amenazas violentas. La joven se mostró afectada por la situación y compartió mensajes en los que expresó su malestar. En paralelo, Paula Robles manifestó su apoyo a su hija y publicó reflexiones personales en redes sociales.

Soledad Aquino se refirió a la denuncia de Juana Tinelli y apuntó contra Paula Robles con declaraciones que marcaron su posición frente al conflicto. Al expresar su mirada sobre lo ocurrido, dejó en claro su distancia respecto a la situación y a quienes considera ajenos a su entorno familiar.

