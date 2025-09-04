¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy{

Hoy tu energía está en alza, Aries. Vas a sentirte con ganas de tomar decisiones rápidas, sobre todo en lo laboral. Ojo con la impulsividad: no todo se resuelve corriendo. En lo afectivo, una charla pendiente puede aclarar malentendidos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La jornada se presta para que bajes un cambio. Puede que aparezcan temas económicos que requieran tu atención: no es momento de gastos impulsivos. En pareja, la conexión se fortalece si dejás de lado la terquedad.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu curiosidad está más viva que nunca. Te podés encontrar con una oportunidad de aprender algo nuevo o de iniciar un proyecto que te entusiasma. En el plano afectivo, un intercambio de ideas trae chispa y complicidad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día te invita a enfocarte en tu mundo emocional. Vas a sentirte más sensible, así que cuidá lo que decís y a quién. Buen momento para reorganizar la casa o mejorar la convivencia. En el amor, mostrarse vulnerable puede acercar más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se activa tu costado social. Hoy es un gran día para reuniones, acuerdos o contactos que pueden abrirte puertas. Eso sí, tratá de no imponer siempre tu visión. En lo sentimental, alguien cercano puede sorprenderte con una demostración sincera.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El trabajo y la rutina ocupan el centro de la escena. Vas a tener la capacidad de resolver detalles que otros pasan por alto. Sin embargo, tratá de no ser demasiado exigente. En el amor, gestos simples pueden generar mucho bienestar.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía te impulsa a buscar armonía, pero hoy vas a tener que tomar una decisión y no podés quedar bien con todos. Es un buen momento para enfocarte en lo que realmente querés. En lo afectivo, la sinceridad será tu mejor aliada.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El día trae intensidad emocional. Pueden salir a la luz verdades que te incomoden, pero que a la larga te van a liberar. En lo económico, se abre la chance de planificar con más estrategia. En el amor, pasión y deseo en alza.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu espíritu aventurero busca movimiento, aunque hoy la vida te pida paciencia. Podés recibir noticias de alguien del exterior o relacionado con estudios. En pareja, ganas de salir de la rutina y compartir algo distinto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te toca enfocarte en los temas materiales: dinero, proyectos o inversiones. No es un día para arriesgar, sino para ordenar. En lo afectivo, si mostrás tu costado más tierno, podés sorprender a quien te rodea.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy se enciende tu costado creativo y original. Ideas nuevas fluyen y podés tener revelaciones importantes para proyectos personales. En lo social, una conversación inesperada puede inspirarte. En el amor, tiempo de conexión auténtica.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición está muy fuerte y te va a guiar en decisiones que otros no logran ver con claridad. El día pide introspección y contacto con tu mundo interior. En pareja, sensibilidad a flor de piel: escuchá y contené.