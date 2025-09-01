EN VIVO: cómo ver el recital de Lali Espósito el 7 de septiembre en Vélez

La espera terminó para los fans y Lali Espósito vuelve al Estadio Vélez Sarsfield. Luego de recorrer diez ciudades argentinas con su show No vayas a atender cuando el demonio llama, la artista regresa a tocar en Buenos Aires, con dos presentaciones el 6 y 7 de septiembre.

La segunda fecha podrá ser vista en vivo para aquellos que no puedan disfrutarlo presencialmente. Con una transmisión en tiempo real, los fanáticos podrán ser parte de la gran presentación, en la que se hace un recorrido por la carrera de la cantante.

Cómo ver el recital de Lali Espósito

Luego de una gira nacional, en la que recorrió diez ciudades, Lali Espósito regresa a Buenos Aires y se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield, sumando dos fechas a las dos realizadas en mayo pasado. Con un total de cuatro presentaciones, la artista argentina se convierte en la primera mujer en llenar el lugar, marcando un hito en su carrera.

Lo cierto es que los dos sold out de mayo pasado llevaron a la joven a lanzar dos presentaciones más, en un show que lleva el nombre de su sexto álbum lanzado en abril pasado. Además de interpretar sus 15 canciones nuevas, suma al repertorio en vivo los grandes hits de su carrera como solista con un total de 30 temas tocados en vivo.

Para quienes no pueden estar presencialmente en el show, tendrán la posibilidad de verlo en una transmisión en vivo del segundo show, el 7 de septiembre en Flow en el canal 605. A partir de las 21:00 hs los fanáticos pueden seguir en vivo desde el principio al final del gran evento, siendo parte de este gran momento en la carrera de la considerada reina del pop del país.

Luego de esta cuarta presentación en Buenos Aires, Lali Espósito continuará con su gira. Viajará a España para presentarse el 1, 4 y 6 de octubre, luego regresará a la Argentina, siendo que el 15 de octubre brindará un show en Trelew, el 16 en Comodoro Rivadavia y el 18 en Neuquén. Por el momento, no se informó cómo cerrará su gran año.