Erreway volvió a despertar pasiones con su tour por Argentina. El programa protagonizado por Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, que marcó a toda una generación en los comienzos de 2002, llegó ahora con una gran puesta en escena musical donde la banda y cantantes hacen vibrar al público con la historia de los jóvenes adolescentes creada por Cris Morena.

En este momento eufórico para los fans ante el recuentro, el romance ficcional del actor de ojos celestes y la actriz que le dio vida a “Marizza Spirito” volvió a ser el centro de atención por la buena relación entre ambos. Pero esto escaló y muchos pusieron en tela de juicio un gesto virtual que la actual pareja del intérprete de Pablo Bustamante. Sin pelos en la lengua y cansada de que intenten dañar su relación, Martina Sánchez Acosta realizó un fuerte descargo en sus redes sociales donde dejó los puntos en claro.

Lo que desató el enojo de la pareja de Benjamín Rojas

Las redes sociales son una ventana donde los fanáticos pueden espiar a sus ídolos en los actos más cotidianos e íntimos de su día a día. En este contexto, la pareja de Benjamín Rojas, amante de la pastelería, hizo llegar al staff de Erreway algunas tortas para que el equipo comparta y, como era de esperarse, las fotografías no tardaron en ser subidas a la web.

Fue allí en la que un grupo de fanáticos señaló un detalle que no pasó desapercibido: ¿Dónde está Camila Colombo? Según los mensajes que dejaron los usuarios en Instagram, Martina Sánchez Acosta la habría recortado a propósito a la actriz como muestra de celos por su amorío en la ficción con Rojas. Estas presunciones hicieron desatar la furia de la empresaria, quien despotricó contra los haters.

"No borré a nadie. Hice este material con un par de imágenes que me enviaron ese día. Ni siquiera estaba yo", comenzó diciendo la empresaria gastronómica. "Ni siquiera saben lo que adoramos a Cami en esta familia, pero lo que sí saben es herir y me hieren con todo lo que escriben. No soy de palo", confesó con visible tristeza y hartazgo.

No conforme con esto, fue al hueso y realizó un cachetazo virtual de realidad a los amantes de la telenovela: "Tengo una pastelería. No tengo nada que ver con el imaginario colectivo de una novela, donde no saben distinguir realidad de ficción. Amo a mi pareja, que justo es un ídolo mundial”

Acto seguido, la aficionada al cine respondió con ironía los comentarios en la que la ningunean y hasta la hacen sentir que no es merecedora del amor de su pareja de años. “Y sí, él se merece lo mejor", dijo Martina. "Me pone triste, córtenla un poco", disparó fastidiada de las atribuciones que se toman los usuarios para meterse u opinar sin criterio alguno sobre su vínculo con el dramaturgo.

Cabe destacar que este descargo fue borrado a las pocas horas de ser publicado junto a la publicación que les había dedicado a Benjamín Rojas y a todo el elenco de Erreway debido a la cantidad de comentarios negativos. No es la primera vez que Martina Sánchez Acosta sufre un hecho de estas características; hace unos años, una fanática descontrolada atacó su local generando daños materiales. La fama y el alto nivel de exposición del padre de su hija hicieron que la pastelera cobre un protagonismo no deseado con severas consecuencias.

