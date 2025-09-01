Daniel Hendler, Carla Peterson, Humberto Tortonese y Marilú Marini arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

La industria cinematográfica argentina vuelve a brillar a nivel internacional con el estreno de “27 noches”, una producción de Netflix dirigida y protagonizada por Daniel Hendler junto a Marilú Marini. El film se presentará este 19 de septiembre como película inaugural de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde competirá oficialmente, teniendo su estreno en la plataforma de streaming el próximo 17 de octubre.

Daniel Hendler, Carla Peterson, Humberto Tortonese y Marilú Marini, sorprenden con el estreno de “27 noches”.

“27 noches" es una producción de La Unión de los Ríos, con productores como Agustina Llambi Campbell y Santiago Mitre. La película está basada en el libro homónimo de Natalia Zito e inspirada en hechos reales, el elenco principal está conformado por Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson, quienes con su talento dan vida a una trama que combina drama, tensión y un trasfondo profundamente humano.

27 Noches. Joe Ekonnen / Netflix

La historia sigue a Martha Hoffman (Marini), una una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años que es internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Es entonces cuando el perito Judicial Casares debe determinar si realmente Martha está enferma o, si se trata de una estrategia para controlar la fortuna de su madre.

La narrativa de “27 noches” explora temas universales como la libertad, el poder y los vínculos familiares en un relato que interpela al espectador desde lo íntimo y lo social. La participación de figuras como Daniel Hendler, Carla Peterson, Humberto Tortonese y Marilú Marini, refuerzan la apuesta de Netflix por ficciones argentina con proyección internacional.

27 Noches. Joe Ekonnen / Netflix

Con guión de Daniel Hendler, Martín Mauregui y Agustina Liendo —sobre una adaptación de Mariano Llinás—, y con un equipo técnico de primer nivel (fotografía de Julián Apezteguía, música de Pedro Osuna y edición de Nicolás Goldbart), la película se posiciona como uno de los estrenos más esperados del año.

Tras su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, “27 noches” se estrenará en la plataforma de streaming de Netflix el próximo 17 de octubre, sumándose a una lista de producciones nacionales que conquistan el escenario global. Con una duración de 107 minutos, la película promete una experiencia cargada de emoción, suspenso y preguntas interesantes sobre la familia y el poder.

27 Noches. Joe Ekonnen / Netflix

Daniel Hendler, Carla Peterson, Humberto Tortonese y Marilú Marini lideran una propuesta que combina talento actoral, producción de calidad y una historia que invita a reflexionar sobre la libertad y el control en la etapa final de la vida