Cande Tinelli fue foco de atención mediática, luego de que su separación con Coti Sorokin se volviera de las más polémicas del 2025. Desde principio de año, la joven se dedicó a protegerse de los dichos ajenos y seguir creciendo independientemente de lo ocurrido. Sin embargo, en las últimas horas, se volvió tendencia en las redes sociales, cuando se dio a conocer que se habría dado una segunda oportunidad con una expareja. Pepe Ochoa fue le encargado de dar los detalles.

Segundas oportunidades: revelaron que Cande Tinelli se reencontró con una expareja

La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin dio de qué hablar a los medios de comunicación. A solo días de cumplir su primer aniversario de casados, se dio a conocer que comenzaron a tener grandes crisis y que habrían decidido separarse. La hija de Marcelo Tinelli confirmó lo ocurrido, y explicó a LAM (América): "Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva, fue un poco de todo”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin

Sin embargo, diversos cruces entre ambos comenzaron a aparecer, hasta alejarse completamente del otro. La modelo se dedicó a su vida personal, enfocando su atención en emprendimientos y su familia, quien la cuidó y acompañó durante el divorcio. Mientras se sigue gestionando, Pepe Ochoa dio a conocer que ella se habría dado una segunda oportunidad, con una expareja con la que tiene una de las historias más largas, y difíciles de cortar.

En LAM (América), el periodista reveló que se trataba de de Luca Bonomi, hijo de Federico Bonomi, empresario de la industria textil, y hermano de Mika, exnovio de Juanita Tinelli. Ambos habían sido pareja entre 2018 y mediados de 2019, con idas y vueltas hasta el 2020. Sin embargo, la relación habría sido "tóxica" y eso llevó a que terminara. En las últimas horas, fueron vistos más juntos que nunca. “Los encontraron en un shopping y la verdad que nos sorprendió mucho que estén ahí juntos y al entorno también. Cuando empecé a preguntar si existía alguna posibilidad de una vuelta, más de uno dijo ‘Que no te sorprenda’”, exclamó Ochoa.

Cande Tinelli y Luca Bonomi

De esta manera, aseguró de que tenía una fotografía y expuso sus opiniones: “Pensé que era una reconciliación y cuando empiezo a investigar, me dijeron ‘Che, qué raro que estén juntos porque habían terminado muy mal’. Y yo no me acordaba que habían terminado mal”. Las redes sociales no tardaron en notar este reencuentro entre el empresario y la modelo, y también dejaron ver la sorpresa por esta segunda oportunidad. Cande Tinelli volvió a ser centro de atención mediática, pero cada vez pareciera que está lejana a Coti Sorokin.

A.E