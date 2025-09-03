La China Suárez y Mauro Icardi es la pareja más polémica de la televisión argentina. Con un comienzo de relación lleno de infidelidades y guerras legales, buscan formar su futuro alejados de todos los medios de comunicación nacionales, y comenzar su vida en Turquía. Sin embargo, las críticas y los comentarios siguen creciendo a su alrededor, apuntando contra su estilo de vida y su forma de "robarle todo a Wanda Nara". Es por eso que la estrella del Galatasaray decidió apuntar contra los haters con una foto de su novia.

La China Suárez y Mauro Icardi contra los haters: la foto que apunta contra los comentarios

La China Suárez y Mauro Icardi dieron uno de los pasos más importantes en su relación: consiguieron la "casa de los sueños" en Turquía. Tras meses de rumores y guerras legales, la flamante pareja logró oficializar la convivencia, en el país donde el futbolista está trabajando. Ambos no dudan en mostrar en sus redes sociales el amor que se tienen y todos los sueños que comparten juntos, como el casamiento o el agrandar la familia. Sin embargo, los comentarios a su alrededor siguen creciendo.

La casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La realidad es que, desde sus comienzos a finales del 2024, la pareja fue foco de atención mediática de los haters, que apuntaban contra su relación, sus comienzos e incluso el físico de cada uno. Durante estos últimos meses, la China Suárez y Mauro Icardi recibieron comentarios respecto a su nuevo hogar, sobre todo asegurando que era una copia de "la casa de los sueños" en la Argentina, y que solo avanzaban en pasos para provocarle envidia a Wanda Nara.

Esto llevó a que el futbolista, una vez más, quisiera responderles. En ocasiones anteriores, la pareja buscaba compartir fotografías juntos o por separado, demostrando que los comentarios no los afectaban, y ésta no fue una excepción. Durante la mañana del miércoles, Icardi compartió una foto de la China Suárez con la que buscó responderles a todos. En la misma, se la ve a ella saliendo de la gran pileta que tienen, con una bikini verde militar. "Buenos días. Despierten haters", escribió el futbolista, demostrando que ningún comentario los lastimaría.

La foto de la China Suárez con la que Mauro Icardi apuntó contra los haters

La China Suárez y Mauro Icardi es la pareja más polémica de los últimos meses, y la que no tiene miedo en reaccionar frente a los diferentes comentarios que surgen a su alrededor. Mientras dan importantes pasos en su relación, como mudarse a Turquía juntos y anunciar su compromiso, el futbolista del Galatasaray está viviendo una guerra legal y mediática contra su expareja, Wanda Nara, y se enfrenta a los diferentes usuarios que apuntan contra él y su nueva vida con la actriz.

