Analía Maiorana, reconocida exmodelo y actual empresaria, abrió su corazón en una íntima charla con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV) y reveló qué la enamoró del dirigente político Diego Santilli, con quien está casada desde 2014.

La historia de amor comenzó en 2012, cuando los rumores de romance empezaron a sonar fuerte. Ella, recién separada de Martín Terra —padre de sus hijas Lola y Malena—, y él, ya con un matrimonio anterior terminado, del cual nacieron sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio. Un año más tarde, en mayo de 2013, confirmaron públicamente su relación y en noviembre de 2014 dieron el "sí" en el civil, coronando la unión con una gran fiesta en el salón Astilleros Milberg de Tigre, con 250 invitados entre familiares, políticos y figuras de la moda.

La familia ensamblada de Analía Maiorana y Diego Santilli.

Analía Maiorana reveló qué enamoró de Diego Santilli

Consultada por Maugeri sobre qué fue lo que más la atrapó de Santilli, Maiorana no dudó: “Yo creo que vi su rol de padre y me enamoré. Porque también lo llevé a mi vida. Al estar separada, con hijas mujeres, dije: ‘Qué lindo, un hombre así’. Eso fue lo que más me atrapó”, confesó.

Analía Maiorana en +CARAS.

Además, reveló un detalle íntimo de la pareja: “El humor también fue algo que a nosotros nos enganchó mucho. Es el día de hoy que nuestra conexión pasa mucho por el humor”.

Analía Maiorana y los desafíos de estar casada con Diego Santilli

Maugeri le comentó que desde afuera muchos creen que estar en pareja con un político “facilita todo”. Pero Maiorana fue categórica: “En mi caso fue al revés”.

“Yo antes tenía muchísima libertad en mi vida y hoy tenés que tratar de que todo esté en eje: tu vida privada con la pública, todo el tiempo. Que tu familia esté bien, que tus hijos y los hijos de mi marido puedan estar contenidos. En época de campaña hay mucho mal humor, muchas batallas que afrontar”, explicó.

Analía Maiorana y Diego Santilli.

También detalló cómo cambió su rutina desde que se casó con Santilli: “Yo era una persona que viajaba mucho, que compartía mi tiempo entre desfiles, campañas y mis colecciones. Todo eso cambió: de repente ir a un restaurante y relajarme tranquila ya no sucede. Estás en el foco permanentemente cuando estás cerca de un político”, admitió sincera.

De esta forma, durante la entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri, Analía Maiorana reveló que Diego Santilli la conquistó por su faceta de padre y dejó en claro que, aunque la vida junto a un político no es sencilla, el amor y el humor siguen siendo la clave de su relación.

