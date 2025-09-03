Analía Maiorana, reconocida exmodelo y actual empresaria, abrió su corazón en una íntima charla con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV) y reveló qué la enamoró del dirigente político Diego Santilli, con quien está casada desde 2014.
La historia de amor comenzó en 2012, cuando los rumores de romance empezaron a sonar fuerte. Ella, recién separada de Martín Terra —padre de sus hijas Lola y Malena—, y él, ya con un matrimonio anterior terminado, del cual nacieron sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio. Un año más tarde, en mayo de 2013, confirmaron públicamente su relación y en noviembre de 2014 dieron el "sí" en el civil, coronando la unión con una gran fiesta en el salón Astilleros Milberg de Tigre, con 250 invitados entre familiares, políticos y figuras de la moda.
Analía Maiorana reveló qué enamoró de Diego Santilli
Consultada por Maugeri sobre qué fue lo que más la atrapó de Santilli, Maiorana no dudó: “Yo creo que vi su rol de padre y me enamoré. Porque también lo llevé a mi vida. Al estar separada, con hijas mujeres, dije: ‘Qué lindo, un hombre así’. Eso fue lo que más me atrapó”, confesó.
Además, reveló un detalle íntimo de la pareja: “El humor también fue algo que a nosotros nos enganchó mucho. Es el día de hoy que nuestra conexión pasa mucho por el humor”.
Analía Maiorana y los desafíos de estar casada con Diego Santilli
Maugeri le comentó que desde afuera muchos creen que estar en pareja con un político “facilita todo”. Pero Maiorana fue categórica: “En mi caso fue al revés”.
“Yo antes tenía muchísima libertad en mi vida y hoy tenés que tratar de que todo esté en eje: tu vida privada con la pública, todo el tiempo. Que tu familia esté bien, que tus hijos y los hijos de mi marido puedan estar contenidos. En época de campaña hay mucho mal humor, muchas batallas que afrontar”, explicó.
También detalló cómo cambió su rutina desde que se casó con Santilli: “Yo era una persona que viajaba mucho, que compartía mi tiempo entre desfiles, campañas y mis colecciones. Todo eso cambió: de repente ir a un restaurante y relajarme tranquila ya no sucede. Estás en el foco permanentemente cuando estás cerca de un político”, admitió sincera.
De esta forma, durante la entrevista en +CARAS con Héctor Maugeri, Analía Maiorana reveló que Diego Santilli la conquistó por su faceta de padre y dejó en claro que, aunque la vida junto a un político no es sencilla, el amor y el humor siguen siendo la clave de su relación.
MDP