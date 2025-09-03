Así está hoy Elisa, la hija de 16 años de Carola del Bianco: sigue los pasos de su mamá en la moda y sorprende por su gran parecido

Carola del Bianco es una de las modelos más icónicas a nivel internacional. Su rostro es parte de reconocidas marcas de ropa, demostrando que los colores y la elegancia pueden ir de la mano. Su pasión por la moda y el estilo de vida conectado con la naturaleza lo comparte junto a su esposo, Francisco “Paquito” Mayorga, y a sus hijos, Maia, Elisa, Isabel y Francisco. Sin embargo, en las últimas horas, participó de un lujoso desfile junto a la joven de 16 años, y sorprendió con su crecimiento.

La familia de Carola de Bianco

Así está hoy Elisa, la hija de 16 años de Carola del Bianco

Elisa Mayorga es fruto del romance de Carola del Bianco y Francisco Mayorga. La pareja tuvo cuatro hijos, y Maia y Elisa son las mayores de ellos. La joven de, ahora, 16 años nació el 8 de diciembre del 2008, y comparte mucho del estilo de vida natural de su mamá. En los posteos que la modelo sube por el cumpleaños de su hija, se destacan caminatas en hermosos campos o deportes que ambas disfrutan bajo el sol, alejándose del mundo de la moda y fashionista.

Maia y Elisa, las hijas mayores de Carola de Bianco

Sin embargo, y en comparación con Maia, Elisa opta por mantener un perfil bajo en redes sociales. Carola no suele compartir tantas fotografías de su hija del medio, solo en ocasiones especiales, donde demuestra la tranquila personalidad que tiene y el parecido físico que comparten. Con el correr de los años, el interés por la moda de Eli aumentó, participando de algunas publicidades con su mamá y hermana mayor, y comenzando a sembrar un camino dentro de la industria fashionista.

En las últimas horas, se viralizó su participación en un importante desfile, que fue acompañada por la reconocida modelo. La joven y su mamá fueron parte del Desfile de Heidi Clair, que se llevó a cabo el martes 2 de septiembre por la noche, en la Maison Moët & Chandon, ubicada en Barrio Parque. Carola y su hija Eli llegaron para marcar la tendencia de la elegancia, con colores neutros y estilos diferentes. Mientras que la mamá fue por un traje sastrero mocha mousse, combinado con un top ceñido al cuerpo, la joven de 16 años eligió el conjunto de jean y botas para darle un toque teen a la noche.

Carola de Bianco y Elisa Mayorga en el desfile de Heidi Clair / Créditos: Carlos Cervetto

Los seguidores de Carola del Bianco destacaron el parecido de Elisa, su hija del medio, con ella, y cómo logró insertarse al mundo de la moda, siguiendo su estilo propio. Amante de la naturaleza y lejos de las redes sociales, impuso su gusto por lo comfy y trendy, destacando prendas sueltas, pero que siguen su figura. Ella es muy unida a su mamá, y no duda en acompañarla en diversos eventos de importancia, al igual que la modelo incentiva a la adolescente a que siga sus propios sueños.

A.E