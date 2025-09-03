Nicolás Vázquez mostró el detrás de la presencia de Lionel Messi en su obra de teatro: "Estoy orgulloso de vos"

La inquebrantable amistad de Nicolás Vázquez y Lionel Messi se sigue consolidando con el correr del tiempo y de las circunstancias. Por tal motivo, aprovechando su visita al país para disputar la última doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2006, el astro argentino se tomó un momento de dispersión antes de la concentración y presenció la función teatral Rocky.

Con suma alegría y admiración por semejante visita de lujo, el actor no dudó en mostrar el detrás de escena de lo que fue una “noche inolvidable”.

Nicolás Vázquez junto a Lionel Messi | | Créditos: Prensa Rocky

La visita de Lionel Messi a Nicolás Vázquez

Este martes 2 de septiembre va a quedar en la memoria de Nicolás Vázquez como uno de los días más emotivos de su vida. Lionel Messi, su amigo e histórico jugador de la Selección Argentina, fue a ver la obra teatral Rocky, la cual es producida y protagonizada por el artista. Tal fue la alegría y la admiración que siente por el mejor jugador del mundo que realizó un posteo en redes sociales donde revivió -e inmortalizó- la visita del capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi subió al escenario junto a Nico Vázquez | Créditos: Prensa Rocky

“Noche inolvidable, con una persona única e inigualable”, comenzó diciendo en su cuenta personal de Instagram la expareja de Gimena Accardi. Ante esto, no dudó en vanagloriarlo: “Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”.

Asimismo, le agradeció el haber asistido a la función junto a su familia y que hayan disfrutado del espectáculo “como cualquier familia normal”. “Me llena de amor y de satisfacción. Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés”, exclamó ante sus más de 4,2 millones de seguidores.

Lionel Messi en los camarines del teatro junto a Nicolás Vázquez | Créditos: Prensa Rocky

En el video, se puede ver a Lio Messi brindar unas palabras al público allí presente y agradecerles por tan cálido recibimiento. Asimismo, ambos talentos se fundieron en un abrazo fraternal lleno de cariño y admiración mutua, y una importante ovación por parte del público.

Lionel Messi con Nicolás Vázquez | Créditos: Prensa Rocky

Por su parte, Nico Vázquez, con una felicidad que le brotaba por los poros, recorrió junto a Lío los pasillos y los camarines del teatro e integró a los miembros del staff para que todos se fotografiaran con él.

Lionel Messi fue al teatro junto a su familia | Créditos: Prensa Rocky

Finalmente, Nico Vázquez, terminó su posteo con unas sentidas palabras de cariño al ídolo mundial: “Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón”. Como era de esperarse, los comentarios en la plataforma de la camarita no tardaron en llegar y los mensajes de los usuarios dejaron sentidas palabras para ambos. “A las personas con lindo corazón la vida le regala momentos como estos” y “Dos Seres Únicos con una humildad tan grande, si la gente fuera un poquito de ustedes dos que distintos sería el mundo”, fueron algunos de los miles de halagos que se pudieron leer.

NB