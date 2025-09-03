Analía Maiorana rompió el silencio y le respondió a Nancy Pazos la acusación de infidelidad que pesa sobre su marido, Diego Santilli, en los comienzos de su relación. Durante su entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), la exmodelo y actual empresaria habló como nunca antes de su vida en pareja con el dirigente político y se animó a dar su versión de los hechos.

Los rumores comenzaron en 2012, cuando Maiorana estaba recién separada de Martín Terra —padre de sus hijas, Lola y Malena— y Santilli atravesaba la recta final de su matrimonio con la periodista Nancy Pazos, madre de sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio. La confirmación de su relación llegó en 2014 con una tapa de la Revista CARAS en Pinamar, que se convirtió en primicia nacional.

Tras meses de rumores, Revista CARAS confirmó la relación de Analía Maiorana y Diego Santilli.

La respuesta de Analía Mairona a Nancy Pazos

Sin embargo, tras el blanqueo de la pareja, quien salió a hablar fue Pazos, asegurando que Santilli le había sido infiel con Maiorana. Frente a esa acusación, la exmodelo fue tajante: “Nunca me ha pasado de mirar un hombre que esté con otra mujer. Jamás”.

Asimismo, dejó en claro que su vida sentimental siempre fue discreta: “Tampoco estuve con muchos hombres, realmente muy poquitos. En el medio de Terra y Santilli no hubo nadie. Estuve separada, viviendo con mis hijas. Y después llegó Diego, separado. Fue como un amor a primera vista”.

“Jamás miré un hombre que esté con otra mujer”, expresó la ex modelo en +CARAS.

En relación a lo anterior, la ex modelo y actual empresaria explicó que su historia con Santilli siempre fue transparente: “Yo empecé mi relación con un hombre que ya no estaba en pareja. Él siempre me decía: ‘Yo no estoy casado’. Claro, nunca se había casado con su ex, aunque habían tenido hijos”.

Lejos de la polémica, la CEO de Coach Me optó por mirar hacia adelante y relativizar el conflicto: “Pasaron 12 años de estar con Diego: de novia, casada, más de una década juntos. Que me hablen de esa acusación es como hablar de la prehistoria. Yo veo aquella tapa y digo: ‘Wow, qué lindo todo’. Con Diego no rompimos nada, proyectamos y armamos”. Por último, cuando Maugeri le preguntó si alguna vez habló con Nancy Pazos para aclarar la situación, fue tajante: “¿Hablar de qué?”.

Analía Maiorana y Diego Santilli.

Con sus declaraciones en +CARAS (CARAS TV) junto a Héctor Maugeri, Analía Maiorana dejó claro que nunca fue “la tercera en discordia” y respondió con firmeza a Nancy Pazos tras la acusación de infidelidad contra Diego Santilli. A más de una década de aquel comienzo, la empresaria y coach recordó cómo nació su historia de amor con el dirigente político y reafirmó que, lejos de las versiones, lo suyo fue un vínculo genuino y transparente.

