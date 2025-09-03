Analía Maiorana rompió el silencio y le respondió a Nancy Pazos la acusación de infidelidad que pesa sobre su marido, Diego Santilli, en los comienzos de su relación. Durante su entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), la exmodelo y actual empresaria habló como nunca antes de su vida en pareja con el dirigente político y se animó a dar su versión de los hechos.
Los rumores comenzaron en 2012, cuando Maiorana estaba recién separada de Martín Terra —padre de sus hijas, Lola y Malena— y Santilli atravesaba la recta final de su matrimonio con la periodista Nancy Pazos, madre de sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio. La confirmación de su relación llegó en 2014 con una tapa de la Revista CARAS en Pinamar, que se convirtió en primicia nacional.
La respuesta de Analía Mairona a Nancy Pazos
Sin embargo, tras el blanqueo de la pareja, quien salió a hablar fue Pazos, asegurando que Santilli le había sido infiel con Maiorana. Frente a esa acusación, la exmodelo fue tajante: “Nunca me ha pasado de mirar un hombre que esté con otra mujer. Jamás”.
Asimismo, dejó en claro que su vida sentimental siempre fue discreta: “Tampoco estuve con muchos hombres, realmente muy poquitos. En el medio de Terra y Santilli no hubo nadie. Estuve separada, viviendo con mis hijas. Y después llegó Diego, separado. Fue como un amor a primera vista”.
En relación a lo anterior, la ex modelo y actual empresaria explicó que su historia con Santilli siempre fue transparente: “Yo empecé mi relación con un hombre que ya no estaba en pareja. Él siempre me decía: ‘Yo no estoy casado’. Claro, nunca se había casado con su ex, aunque habían tenido hijos”.
Lejos de la polémica, la CEO de Coach Me optó por mirar hacia adelante y relativizar el conflicto: “Pasaron 12 años de estar con Diego: de novia, casada, más de una década juntos. Que me hablen de esa acusación es como hablar de la prehistoria. Yo veo aquella tapa y digo: ‘Wow, qué lindo todo’. Con Diego no rompimos nada, proyectamos y armamos”. Por último, cuando Maugeri le preguntó si alguna vez habló con Nancy Pazos para aclarar la situación, fue tajante: “¿Hablar de qué?”.
Con sus declaraciones en +CARAS (CARAS TV) junto a Héctor Maugeri, Analía Maiorana dejó claro que nunca fue “la tercera en discordia” y respondió con firmeza a Nancy Pazos tras la acusación de infidelidad contra Diego Santilli. A más de una década de aquel comienzo, la empresaria y coach recordó cómo nació su historia de amor con el dirigente político y reafirmó que, lejos de las versiones, lo suyo fue un vínculo genuino y transparente.
MDP