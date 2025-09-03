Nicki Nicole reaccionó ante los fuertes rumores de separación de Lamine Yamal

A tan solo 13 días de haber blanqueado su romance en redes sociales, los rumores de una fuerte crisis entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzaron a hacerse presentes. Fue para el cumpleaños número 25 de la cantante de trap que el talentoso jugador de Barcelona compartió una foto juntos donde se los podía ver superenamorados.

Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a deslizarse la idea de que la joven pareja estaría atravesando por un mal momento, presuntamente a causa de “otro argentino” que estaría vinculándose con la joven.

Nicki Nicole junto a Lamine Yamal en su cumpleaños | Instagram

Nicki Nicole y su vínculo con Lamine Yamal

Dueña de un estilo único y una vida libre de prejuicios, Nicki Nicole decide mantener los pormenores de su vida privada en absoluta reserva. Sin embargo, en las últimas horas apareció en su cuenta personal de Instagram donde compartió un tierno video junto a su mascota con una canción de amor, la cual fue interpretada por aquellos que conocen a la artista como una contundente respuesta a los rumores de separación del futbolista.

La cantante, lejos de dar explicaciones de lo que trascendió en portales de espectáculos y hasta en los mismos fanáticos que siguen de cerca a la pareja, decidió mantenerse al margen del foco mediático y compartir un video casero junto a su compañero de cuatro patas.

El nivel de popularidad de Nicki Nicole y Lamine Yamal hace que el mundo de la farándula y el deporte se entrelacen. Tal es así que no sólo sus ascendentes carreras en sus disciplinas los potencian como figuras de reconocimiento mundial, sino que el interés por su vida privada no pasa desapercibido. Es por esta razón que un peculiar gesto del atleta del Barça sorprendió a la comunidad virtual: borró el posteo que tenía junto a la rosarina, acción que despertó la sospecha de una inminente ruptura.

Al parecer, la presunta existencia de un tercero en discordia habría sido el desencadenante del enojo del centrocampista. Muchos usuarios vinculan a la intérprete con Franco Mastantuono, el futbolista recientemente incorporado al Real Madrid. Aunque no se confirmó la veracidad de los hechos, lo cierto es que los protagonistas deciden llamarse a silencio, dejando a la imaginación de sus fanáticos el futuro de los tortolitos.

Franco Mastantuono presunto tercero en discordia entre Yamal y Nicki Nicole | Twitter

Por ahora, Nicki Nicole disfruta de una vida rodeada de lujos, viajes a los lugares más emblemáticos y sofisticados del mundo y trabajando en su prometedora carrera como solista. Por lo tanto, hasta que los protagonistas de esta historia no se pronuncien al respecto de sus vidas amorosas, todo quedará como un rumor que circula en la red social del pajarito y en las conjeturas por las acciones aniñadas de un Lamine Yamal que acaba de cumplir 18 años.

NB