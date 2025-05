¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía del día te empuja a tomar decisiones rápidas. Aprovechá el impulso, pero no atropelles a nadie en el proceso. Ideal para empezar algo nuevo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hay tensiones entre lo que querés y lo que necesitás. No te encierres en lo cómodo. Escuchar a otros puede darte una perspectiva valiosa.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está encendida, pero tu entorno puede no seguirte el ritmo. Usá esa lucidez para avanzar en tareas clave. Evitá la dispersión.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Un día sensible, ideal para conectar con lo emocional, pero también para poner límites. No cargues con lo que no es tuyo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma está en alza. Si necesitás convencer a alguien, hoy es el día. Pero ojo con el ego: liderá sin imponerte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización será tu aliada. Es un buen momento para poner orden en tu entorno y tus ideas. No postergues lo que sabés que hay que hacer.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La armonía que buscás puede llegar, pero primero hay que hablar con claridad. Día propicio para reconciliaciones y acuerdos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Las emociones intensas pueden jugarte a favor si las canalizás bien. No te obsesiones: soltar también es parte del control.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu necesidad de expansión te puede hacer pasar por alto detalles importantes. Soñá en grande, pero con los pies en la tierra.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Es un día para avanzar de forma concreta. Si te mantenés constante, puede surgir una oportunidad valiosa en el ámbito laboral o económico.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu lado creativo está fuerte. Es hora de proponer ideas diferentes, aunque no todos las entiendan. Confianza, sin necesidad de aprobación.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición será tu mejor brújula hoy. Escuchate y dale valor a esas corazonadas. Un día ideal para cerrar ciclos o empezar a soltar.