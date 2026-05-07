¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 7 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 7 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día de decisiones rápidas. Vas a sentir una energía medio impulsiva, pero ojo: no todo se resuelve acelerando. En lo laboral, aparece una oportunidad interesante si sabés escuchar. En el amor, bajá un cambio.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Momento ideal para ordenar finanzas y prioridades. Algo que venías postergando te pide atención urgente. En lo emocional, necesitás más seguridad: hablá claro, sin vueltas.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás magnético/a, con facilidad para conectar y convencer. Buen día para reuniones, entrevistas o charlas importantes. Eso sí, evitá dispersarte: no podés estar en todo al mismo tiempo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día introspectivo. Puede que estés más sensible de lo habitual, pero eso también te da claridad emocional. Buen momento para cerrar temas del pasado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se activa tu costado social: invitaciones, encuentros o reencuentros. En lo profesional, alguien puede reconocer tu esfuerzo. En el amor, mostrarse vulnerable suma más que hacerse el fuerte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Jornada productiva, pero con tensión si te sobrecargás. Delegar no es perder control. En lo económico, evitá gastos impulsivos. En pareja, menos crítica y más empatía.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Necesidad de equilibrio real (no solo estético). Algo te incomoda y ya no podés mirar para otro lado. Buen día para tomar decisiones que venís esquivando.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad al máximo. Puede haber revelaciones o conversaciones profundas. En lo laboral, movés fichas importantes. En lo afectivo, cuidado con los celos o el control.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Día para replanteos. Algo en tu rutina o trabajo ya no te cierra y empezás a verlo con claridad. En el amor, buscás más libertad, pero sin herir al otro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Enfoque total en objetivos. Avances concretos si te mantenés firme. Buen momento para ordenar papeles, proyectos o inversiones. En lo emocional, cuesta aflojar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Ideas nuevas que pueden transformarse en proyectos reales. En lo social, podés sentirte un poco desconectado: elegí bien con quién compartir.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad y percepción muy altas. Confiá en tu intuición, pero no te pierdas en fantasías. En lo económico, cuidado con promesas poco claras.