El original y disruptivo look de Sabrina Carpenter en la Met Gala

Sabrina Carpenter sorprendió en la Met Gala 2026 con un look original y disruptivo que se robó todas las miradas. Con un diseño de Dior, la artista presentó una propuesta que combinó referencias clásicas con una estética contemporánea, logrando un estilo que se integró al concepto de la gala y que marcó uno de los momentos más destacados de la noche.

El disruptivo look de Sabrina Carpenter en la Met Gala

Sabrina Carpenter se convirtió en una de las grandes protagonistas de la Met Gala 2026 gracias a su look disruptivo. La propuesta, creada por Dior bajo la dirección de Jonathan Anderson, fusionó elementos del cine clásico con detalles modernos, ofreciendo una interpretación única que se alineó con el tema de la edición y reforzó su presencia en el mundo de la moda.

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York, reunió a las principales figuras de la música, el cine y la moda bajo el lema “Costume Art” y el código de vestimenta “Fashion is Art”. En este marco, la reconocida cantante se lució con un vestido confeccionado en un tejido negro translúcido con aplicaciones de negativos fotográficos que generaban un efecto luminoso bajo las luces de la gala.

Sabrina Carpenter en la Met Gala

La propuesta de Sabrina Carpenter se destacó por su originalidad y por la manera en que integraba elementos artísticos en la moda, reforzando la idea de que la vestimenta puede convertirse en una obra visual. Su elección dialogó a la perfección con la temática del evento, reafirmándola una vez más como una referente de estilo y elegancia.

El vestido de la actriz incluyó un profundo tajo lateral, que aportaba dinamismo y movimiento a la silueta, además de lazos decorativos estratégicamente ubicados que complementaban la estructura del diseño. El acabado equilibraba sensualidad y sofisticación, logrando una pieza que se adaptó a su impronta personal.

Sabrina Carpenter se lució con un original look inspirado en Old Hollywood

Para completar su look, Sabrina Carpenter se declinó por una tiara realizada con apliques que reforzó la estética Old Hollywood, junto a un peinado cuidadosamente trabajado que acompañaba la silueta del vestido. Estos elementos aportaron continuidad, integrando referencias clásicas con una visión moderna.

Sabrina Carpenter en la Met Gala

Cabe destacar que el atuendo de la cantante estuvo inspirado en el cine clásico, adaptado al código de vestimenta de la Met Gala 2026. La propuesta buscó reinterpretar el glamour de Hollywood en clave contemporánea, fusionando tradición y modernidad en un diseño que se convirtió en uno de los más destacados de la noche.

En otras ediciones de la reconocida gala de Nueva York, Sabrina Carpenter ya había sorprendido en ediciones anteriores con diseños de Paco Rabanne, Oscar de la Renta y Louis Vuitton, consolidándose como una presencia habitual en la alfombra roja. Su participación en reafirmó su lugar dentro del circuito de moda internacional y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y temáticas.

Sabrina Carpenter en la Met Gala

El original y disruptivo look de Sabrina Carpenter en la Met Gala 2026 reflejó cómo la moda puede transformarse en arte y reinterpretar íconos del cine clásico. Con un vestido de Dior diseñado por Jonathan Anderson, la artista presentó una propuesta que combinó innovación, referencias históricas y una estética contemporánea.

Fotos: AFP

VDV