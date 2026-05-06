Taina Gravier, la hija de Valeria Mazza, terminó el colegio y recibió su diploma

Taína Gravier es una de las jovenes artistas más observadas de las redes sociales. Su carisma y su determinación por emprender un camino en el mundo del arte la llevaron a subirse al escenarios mostrar sus talentos en diversas ocasiones, además de ser embajadora de importantes marcas alrededor del mundo. Sin embargo, su mayor logro se concretó en las últimas horas cuando, tras meses de espera, tuvo su entrega de diplomas del secundario. Valeria Mazza y Alejandro Gravier la acompañaron en este momento único y celebraron con ella el fin de una etapa.

La entrega de diplomas de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

La entrega de diplomas de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza

En diciembre del 2025, Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, terminó una importante etapa en su vida: el colegio secundario. La joven tuvo su evento de graduación del colegio, donde la acompañó su hermano mayor y sus papás. En el 2026, comenzó a disfrutar de su carrera de ensueño, pero tuvo un último evento escolar, donde recibió el diploma y se convirtió en el orgullo más grande del empresario y la modelo.

La entrega de diplomas de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

En su cuenta de Instagram, fue Alejandro quien compartió las tiernas imágenes de ellos tres, a la salida instituto que acompañó a la familia por más de 20 años. "Felicitaciones Taína. Sos una crack, muy orgulloso de vos", escribió, mientras compartió las postales de los tres vestidos a base de sastrería y elegancia. De esta manera, cerró: "Festejamos el final de una etapa, lindísima por cierto, y agradecemos al Northlands School por su excelencia académica y el haber compartido durante estos 23 años la educación de nuestros cuatro hijos. Gracias y nos vemos pronto".

A este cierre de etapa, se le sumó las felicitaciones de los usuarios de las redes sociales, quienes destacaron a la joven artista y todos sus talentos que la siguen acompañando. Tras recibir su diploma, Taína está más que lista de continuar con la carrera de sus sueños.

La entrega de diplomas de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

La carrera que eligió Taína Gravier: arte, música y actuación

En cuanto terminó el secundario a finales del 2025, Taína Gravier ya tenía formada una fuerte carrera en la industria de la moda. Siguiendo los pasos de su mamá, se volvió una de las jóvenes modelos más buscadas por las reconocidas marcas de ropa. Sin embargo, ella quiso crecer en el ámbito artístico, y apuntó a la pasión que siempre la acompañó.

Desde hace años, ella se vuelve parte de importantes obras de teatro, desplegando su amor por el canto y la actuación. En esa misma línea, logró subirse a escenarios y compartirlos con cantantes importantes de la Argentina. Es así como decidió unirse al Instituto Argentino de Musicales, para comenzar a profesionalizar y ganar conocimientos dentro del ámbito que fusiona todas sus pasiones. Con profesores prestigiosos, compañeros reconocidos y mucho futuro, la joven ya deja su marca en la industria de las artes.

La carrera que eligió Taína Gravier: arte, música y actuación

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se encuentran muy orgullosos de sus hijos, y de los caminos que recorren. En las últimas horas, vivieron junto a Taína Gravier la entrega de diplomas de la más chica de la familia, sellando así una etapa que los acompañó en los últimos 23 años. Ahora comienza la época de verla crecer en la carrera de sus sueños, rodeada de arte, entrenamiento y una fuerte inclinación por la música.

A.E