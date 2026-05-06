Así fue el festejo de cumpleaños de Luca Cubero: en el jardín y sin sus hermanas

Para Fabián Cubero y Mica Viciconte este miércoles 6 de mayo es un día más que especial. Su hijo Luca Cubero cumplió 4 añitos y lo festejó en el jardín con sus amiguitos y el apoyo incondicional de sus papás. A través de una publicación que realizó este mediodía la influencer, se pudieron ver todos los detalles de la pequeña fiesta escolar, donde no faltaron las sonrisas, los mimos, las fotos con las seños y hasta el momento en el que el pequeño les convidaba la torta a sus compañeritos.

Luca Cubero y una torta de Mario Bross

Por motivos institucionales y debido a los compromisos académicos de las hijas de Nicole Neumann, sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna no asistieron al primer festejo de Luca Cubero. No obstante, el niño concurrió al jardín con compañía de Fabián Cubero y Mica Viciconte y llevó una gran torta de cumpleaños para soplar la velita junto a los bajitos. Todo quedó registrado en la cuenta personal de Instagram de la panelista de Ariel en su salsa (Telefe), quien creó un carrusel de fotografías que despertó suspiros entre sus más de 3,6 millones de seguidores.

Luca Cubero junto a sus papás | Instagram

La temática que pensaron sus padres fue la del personaje de Mario Bross. Por tal motivo, llegó al jardín con una imponente torta de dos pisos perfectamente decorada con la velita con el número 4, en señal a los añitos que cumplía. Como era de esperarse, todos los nenes, el cuerpo docente, el dirigente y la panelista le cantaron el cumpleaños haciendo de este día una jornada inolvidable.

Cumpleaños en el jardín de Luca Cubero | Instagram

En las imágenes se lo puede ver al menor de la familia Cubero posar junto a las seños, a sus papás y hasta incluso ser él mismo quien distribuya las porciones de torta a todos los allí presente. Su afamada mamá, por su parte, registró cada una de las postales más significativas de la jornada mostrando los detalles más íntimos de este evento tan único como especial.

Cumpleaños en el jardín de Luca Cubero | Instagram

Las emotivas palabras de Mica Viciconte a su hijo Luca Cubero

Como era de esperarse, la ex Combate, dejó sus impresiones al ver la emoción de Luca Cubero celebrar sus cuatro añitos en el jardín. Es por ello que expresó con nostalgia: “Hijo, hoy cumplís 4 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo… parece que fue ayer cuando te tuve por primera vez en mis brazos. Sos lo más lindo que me pasó en la vida, mi mayor alegría, mi amor infinito”.

En esta línea, resaltó cada una de las cualidades que forman parte de la identidad del menor: “Tenés una dulzura y una sensibilidad que me emocionan todos los días… sos puro amor, y ojalá la vida siempre te cuide eso tan especial que tenés”. Asimismo, valoró uno de los momentos más emotivos que atravesó su maternidad: “Hoy, con algo tan simple, me llenaste el corazón: ´Mami, ¿hoy te quedás?´. Y en ese momento entendí todo… que no hay nada más importante que estar a tu lado, acompañarte, mirarte crecer y no perderme ni un segundo de tu vida”.

Finalmente, cerró su posteo con unas cálidas palabras hacia su heredero: “Gracias por enseñarme tanto siendo tan chiquito, por cada abrazo, cada risa y cada mirada llena de amor. Sos mi todo”. Cabe destacar que la actual pareja de Fabián Cubero deslizó que este es sólo el comienzo de una serie de festejos que tiene programados para celebrar un nuevo año de vida de Luca. “El sábado vas a festejar con tus amiguitos y sé que vas a ser muy feliz… y yo voy a estar ahí, mirándote, guardando cada momento para siempre. Te amo con toda mi alma, para siempre”, manifestó.

Cumpleaños en el jardín de Luca Cubero | Instagram

De esta manera, Luca Cubero recibió sus cuatro años rodeado del amor de sus papás, de sus seños y de sus compañeritos. Si bien sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna no asistieron a este evento infantil, se estima que el próximo fin de semana acompañen al nene como suelen hacer cada vez que un integrante de su familia da una vuelta al sol. En paralelo, las adolescentes les dejaron sus homenajes en sus respectivas plataformas digitales dejando en claro su amor por el más chiquito del clan.

NB