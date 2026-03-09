Horóscopo de hoy 9 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía, pero ojo con querer resolver todo ya. En el trabajo o estudio puede aparecer una pequeña demora que te obligue a reorganizarte. Tomalo con calma: si bajás un cambio, todo fluye mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Este lunes te encuentra más sensible de lo habitual. Puede que alguien cercano necesite de tu escucha. No intentes tener siempre la respuesta perfecta: a veces con estar alcanza. Ideal para terminar el día con algo que te dé placer.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La semana empieza con mucho movimiento y mensajes cruzados. Podrías recibir una propuesta interesante, pero conviene leer la letra chica antes de decir que sí. Conectate con tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Es un buen día para ordenar pendientes que venís pateando. Aunque al principio cueste arrancar, después vas a sentir alivio. En lo emocional, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y se nota. Este lunes puede traer reconocimiento por algo que hiciste hace un tiempo. Aprovechá la confianza extra, pero sin perder de vista los detalles.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El lunes arranca con una sensación de orden que te viene bárbaro. Es un gran día para planificar la semana y cerrar temas pendientes. En lo afectivo, alguien podría buscarte para pedirte un consejo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Este lunes te invita a equilibrar obligaciones y placer. Si todo es trabajo, te vas a agotar rápido. Hacete un espacio para algo que disfrutes, aunque sea un rato corto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Podrías sentir que algo se mueve en el plano emocional. Una conversación pendiente finalmente se da y trae claridad. No temas mostrar lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arrancás la semana con ganas de hacer mil cosas a la vez. Elegí bien dónde poner tu energía para no dispersarte. Una noticia o mensaje podría entusiasmarte más de lo que esperabas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Es un buen momento para revisar metas y prioridades. Algo que parecía complicado empieza a acomodarse. En lo personal, alguien valora mucho tu constancia, aunque no siempre lo diga.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El lunes trae ideas nuevas y ganas de hacer algo distinto. Anotá lo que se te ocurra porque puede convertirse en un proyecto más adelante. En lo social, podrías reconectar con alguien del pasado.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más intuitivo que nunca y eso te ayuda a leer bien el clima alrededor. Si algo no te cierra del todo, confía en esa sensación. El día termina mejor de lo que empezó.