María Belén Ludueña mostró la habitación de su bebé: estilo baby nordic y un dulce estampado en las paredes

Este domingo 8 de marzo, María Belén Ludueña compartió con sus seguidores un adelanto muy especial de uno de los espacios más esperados de su hogar: la habitación de su bebé. A través de sus redes sociales, la periodista dejó ver cómo avanza la preparación del cuarto donde dormirá el primer hijo que tendrá junto a su pareja Jorge Macri. Con una vista abierta a la ciudad y un ambiente lleno de luz natural, el espacio ya empieza a tomar forma mientras el matrimonio vive con emoción la cuenta regresiva para la llegada del nuevo integrante de la familia.

Así es el cuarto del bebé de María Belén Ludueña

En las imágenes que compartió en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, María Belén Ludueña mostró algunos detalles del cuarto de su bebé donde revelan la decoración elegida para cobijarlo. El diseño sigue una estética baby nordic, caracterizada por tonos suaves, materiales naturales y una decoración minimalista. Los amplios ventanales, con perfiles oscuros y grandes superficies vidriadas, permiten que el cuarto se inunde de luz durante el día y ofrecen además una vista privilegiada hacia un amplio pulmón verde de la ciudad.

María Belén Ludueña y Jorge Macri | Instagram

Asimismo, esta habitación infantil combina funcionalidad y calidez. El piso de madera clara aporta luminosidad y armoniza con el resto de la decoración, mientras que una gran planta ubicada junto a la ventana suma un toque natural que refuerza la idea de un ambiente tranquilo, sereno y ultramoderno. Todo el conjunto transmite una sensación de calma, pensada para el descanso del pequeño Vito. "Cómo va quedando", escribió radiante la futura mamá mientras realizaba una panorámica a este rincón tan especial de su hogar.

En esta línea, uno de los elementos que más llamó la atención es la pared empapelada con un delicado estampado de animales de la selva. En el diseño se distinguen figuras como elefantes, koalas y jirafas junto a la vegetación tropical, se integran con tonos suaves y aptos para una deco infantil. Según se puede ver, algunos detalles del mural todavía están en proceso de coloración, lo que sugiere que la decoración del cuarto continúa en plena etapa de armado.

Cuarto del bebé de María Belén Ludueña | Instagram

Ambiente climatizado pensado para su bienestar

El cuarto del hijo de María Belén Ludeña también cuenta con un sistema de aire acondicionado instalado estratégicamente para garantizar una temperatura adecuada durante todo el año. Este detalle refleja la preocupación de su mamá por crear un ambiente confortable para el recién nacido, cuidando tanto el aspecto estético como el bienestar del bebé. Es por esta razón que este artefacto de diluye entre el empapelado creando fusionándose con el paisaje selvático.

Cabe destacar que la conductora y el jefe de Gobierno ya decidieron el nombre de su retoño. Según confesó en una entrevista que brindó para Infobae al Regreso, será un niño y el nombre está casi definido. "Es varón. Casi definido que es Vito. Estamos blanqueando nuestro origen tano calabrés". El mismo, está cargado de historicidad, tradición y raíces con sus ancestros.

En medio de esta etapa llena de ilusión y preparativos por la llegada de su primer hijo, María Belén Ludueña sigue mostrando algunos fragmentos de este momento tan especial de su vida. Con cada adelanto, deja entrever el cariño y la dedicación con los que está armando el espacio donde comenzará una nueva faceta como mamá.

NB