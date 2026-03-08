Así fue el cumple de Donato de Santis: en su segunda casa, con participantes de MasterChef Celebrity y una torta especial

Donato de Santis cumplió 62 años. El reconocido chef, que brilla como uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity, eligió celebrar este nuevo aniversario de la mejor manera: en su casa, rodeado de familia y amigos, y, por supuesto, mucha comida.

Los detalles del cumpleaños de Donato de Santis

Donato de Santis celebró su cumpleaños número 62 reuniendo a muchos de sus amigos, sean famosos o no, y su familia. Si bien el festejo tuvo lugar hace poco más de 48 horas, fue en la tarde de este domingo que comenzaron a verse las primeras fotos de una noche única.

Donato de Santis.

El reconocido chef italiano, con el corazón argentino, eligió celebrar su cumpleaños en un lugar muy especial, que además sirve para demostrar el gran momento que pasa. La fiesta tuvo lugar en la nueva sucursal de Cucina Paradiso, su histórico restaurante que inauguró hace más de 20 años y que hoy se extiende alrededor de siete locales.

El primero que compartió una imagen de la celebración fue Marley. “Muy feliz cumple Donato de Santis. Hermoso festejo en el nuevo Cucina Paradiso”, escribió el conductor, junto a una sola postal, que no por eso fue menos significativa. En la imagen se puede ver al presentador junto al chef y su esposa, Micaela Paglayan, Sofía Pachano y Santiago Raimundo (por supuesto que con su bebé) y el Turco Husaín.

Entre las decenas de personas que comentaron la foto, se destaca Wanda Nara, que, aunque no pudo estar presente, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a Donato. “Te amo mucho, que seas siempre muy feliz junto a tu hermosa familia”, escribió su compañera de programa, que se encuentra de viaje por Italia.

La foto que publicó Marley y el mensaje de Wanda Nara.

Las fotos que compartió Donato de Santis

Fiel a su estilo, Donato de Santis eligió apostar por la reserva. El Chef, rara vez revela información sobre su vida privada y su cumpleaños no fue la excepción, por lo que limitó las imágenes a un collage en el que se puede ver uno de los momentos más importantes de la celebración: la torta.

A través de sus historias de Instagram, Donato compartió una seguidilla de fotos que había subido originalmente su esposa. En la primera de las imágenes se puede ver al cocinero y su pareja, en la segunda se suman sus hijas, Raffaela y Francesca, y en la tercera finalmente queda él solo, sosteniendo la torta, mientras la gente aplaude y la bengala, brilla en todo su esplendor. “Famiglia de Santis”, se puede leer en letras grandes y blancas.

La familia de Donato de Santis.

En cuanto al pastel en sí, no existen mayores precisiones, más allá de lo que se puede ver a simple vista. Se trata de una torta alta, de forma cilíndrica, con lo que parece ser una ganache oscura de chocolate como cobertura. Arriba del mismo aparecen letras rojas en mayúscula, que forman la palabra “Elvis”, y una vela larga y una bengala que aportan la iluminación y el toque festivo necesario.

La historia que compartió Donato de Santis.

Aunque no se conocieron demasiadas imágenes, ni videos, lo que se pudo ver alcanza y sobra para hacerse una idea de lo que fue el cumpleaños número 62 de Donato de Santis. El reconocido chef, uno de los jurados más queridos de MasterChef Celebrity, eligió pasarlo rodeado de su familia y sus amigos, en una nueva sucursal de lo que, podría decirse, es su segunda casa en Argentina.