El match de looks Nicole Neumann e Indiana Cubero con la tendencia mocha mousse otoñal

Nicole Neumann no duda en mostrar su pasión por la industria de la moda, imponiendo diferentes estilos y tendencias para las mujeres amantes de la naturaleza. Sin embargo, ese amor lo logró transmitir a las nuevas generaciones, sobre todo a sus hijas, que se mantienen en la luz de la mirada pública. Indiana Cubero, la mayor de sus adolescentes, sigue los pasos de su mamá a su manera, volviéndose una it girl de las redes sociales. Es así como, para un evento de noche, lograron matchear con el color del otoño, dejando en claro cuáles son sus estilos personales.

Nicole Neumann, Indiana Cubero

Nicole Neumann e Indiana Cubero hicieron un match con el mocha mousse: del bohemio al canchero urbano

Nicole Neumann e Indiana Cubero muestran su cercana relación en todos los eventos a los que asisten. Ya sean pasarelas fashionistas como cumpleaños familiares, la mayor de las hijas con la modelo se muestran dispuestas a imponer sus estilos personales, pero siempre tomadas de la mano y buscando marcar una tendencia. En las últimas horas, se llevaron los aplausos de los expertos fashionistas cuando volvieron a imponer el mocha mousse como el perfecto para la próxima temporada de otoño. Sin embargo, cada una dejó en claro cuáles son sus favoritos, luciendo desde el chic urbano hasta el estilo bohemio.

En sus historias de Instagram, madre e hija compartieron un look para una salida nocturna. Por un lado, Indiana fue por el estilo comfy urban, manteniendo su amor por las musculosas y los tops ceñidos al cuerpo. Con estilo lencero, combinó la parte superior con un pantalón de jean tiro bajo y una campera de cuero relajada y canchera. Por el otro, Nicole demostró ser la reina del boho chic, continuando con su amor por los vestidos largos y holgados. Para eso, eligió un diseño con una argolla en el centro como detalle elegante, y lo combinó con un saco sastrero. Ambas optaron por el mocha mousse, marcando el match de looks otoñal.

El match look de Nicole Neumann e Indiana Cubero

El mocha mousse: el color perfecto para el boho chic

El mocha mousse fue el color tendencia elegido por Pantone en el 2025. Su boom en las celebridades guió a la moda en un sentido elegante y sofisticado, con una clara conexión con lo terrenal y lo rústico. Es por eso que varias famosas siguieron usando el color en el 2026, pero lo conectaron con un estilo más bohemio, seguido de estampados naturales o looks holgados.

Nicole Neumann fue una de ellas, y se convirtió en la reina del boho chic, al marcar la tendencia con diferentes atuendos. Durante el verano, demostró que las tonalidades tierras era una excelente base para atuendos de playa, y que buscaban un color fuerte como centro de atención. Sin embargo, con el correr del tiempo y la temporada de otoño a la vuelta de la esquina, la modelo hizo lucir al mocha mousse como protagonista de las prendas, eligiendo largos abrigos y estilos cómodos.

Nicole Neumann y el mocha mousse bohemio en la temporada de otoño

Sin embargo, su hija también demostró que el mocha mousse otoñal puede ser la tendencia en otros estilos lejanos al boho chic. De esta manera, Nicole Neumann e Indiana Cubero lucieron un match look nocturno, donde se llevaron los aplausos de los expertos fashionistas y sus seguidores. La postal compartida en su cuenta de Instagram demostró que los diferentes favoritos pueden ir de la mano, si se elige un color protagonista como base del atuendo.

