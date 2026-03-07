sábado 07 de marzo del 2026
En vivo
ASTROLOGíA Hoy 23:46

Horóscopo de hoy 8 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

 

Horóscopo de hoy, 8 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un domingo ideal para bajar el ritmo. Si vienes de días intensos, hoy conviene priorizar el descanso y el tiempo con personas queridas. En el amor, una charla pendiente puede aclarar muchas cosas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día favorece encuentros sociales y planes improvisados. Una invitación inesperada puede terminar siendo uno de los mejores momentos del fin de semana.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Será un buen día para ordenar ideas y planificar la semana. En lo emocional, evita responder impulsivamente: escuchar primero será clave.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Aprovecha el domingo para reconectar con alguien importante o para dedicar tiempo a algo que te haga sentir en calma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Podrías sentir la necesidad de cambiar de aire o salir de la rutina. Una caminata, un paseo o una actividad distinta renovará tu energía.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El domingo invita a soltar el control y disfrutar más del momento. En el amor, pequeños gestos marcarán una gran diferencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Un día ideal para fortalecer vínculos. Conversaciones sinceras con amigos o pareja pueden generar mayor cercanía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intuición estará muy activa. Confía en lo que sientes antes de tomar una decisión importante relacionada con el trabajo o un proyecto personal.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Domingo de energía positiva y ganas de movimiento. Puede surgir un plan espontáneo que te saque una sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Será un buen momento para descansar mentalmente y dejar de pensar en obligaciones. Tomarte un respiro te ayudará a empezar la semana con más claridad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas creativas aparecerán con facilidad. Es un día perfecto para pensar proyectos nuevos o actividades diferentes.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad estará muy presente. Rodéate de personas que te hagan bien y evita discusiones innecesarias.

