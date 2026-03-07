¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un domingo ideal para bajar el ritmo. Si vienes de días intensos, hoy conviene priorizar el descanso y el tiempo con personas queridas. En el amor, una charla pendiente puede aclarar muchas cosas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día favorece encuentros sociales y planes improvisados. Una invitación inesperada puede terminar siendo uno de los mejores momentos del fin de semana.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Será un buen día para ordenar ideas y planificar la semana. En lo emocional, evita responder impulsivamente: escuchar primero será clave.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Aprovecha el domingo para reconectar con alguien importante o para dedicar tiempo a algo que te haga sentir en calma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Podrías sentir la necesidad de cambiar de aire o salir de la rutina. Una caminata, un paseo o una actividad distinta renovará tu energía.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El domingo invita a soltar el control y disfrutar más del momento. En el amor, pequeños gestos marcarán una gran diferencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Un día ideal para fortalecer vínculos. Conversaciones sinceras con amigos o pareja pueden generar mayor cercanía.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intuición estará muy activa. Confía en lo que sientes antes de tomar una decisión importante relacionada con el trabajo o un proyecto personal.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Domingo de energía positiva y ganas de movimiento. Puede surgir un plan espontáneo que te saque una sonrisa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Será un buen momento para descansar mentalmente y dejar de pensar en obligaciones. Tomarte un respiro te ayudará a empezar la semana con más claridad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas creativas aparecerán con facilidad. Es un día perfecto para pensar proyectos nuevos o actividades diferentes.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad estará muy presente. Rodéate de personas que te hagan bien y evita discusiones innecesarias.