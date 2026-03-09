Así fue el comienzo del festejo de cumpleaños de la China Suárez: recorrido en barco, familia y glamour

La China Suárez está viviendo uno de los días más importantes para ella. El 9 de marzo del 2026, la actriz cumple 34 años y, en comparación a años anteriores, esta vez los celebra entre el glamour de la vida en Turquía. Rodeada de amigos y en un barco, ella decidió comenzar su cumpleaños de la mejor manera. Sus seres queridos y periodistas no dudaron en compartir algunas de las imágenes del íntimo festejo con el que arrancó su día, y generó expectativa para una segunda celebración.

China Suárez

El cumpleaños 34 de la China Suárez: glamour en un barco

Durante el 2025, el cumpleaños 35 de la China Suárez generó controversias y comentarios. De estilo imperial y en la Argentina, se terminó consagrando como el de despedida que haría en su país natal, a días de su mudanza a Turquía. Un año más tarde, la actriz arrancó a celebrar el 9 de marzo rodeada de sus seres queridos, en un gran barco y con un festejo íntimo que mostró el lujo en el que vive en la actualidad. En sus redes sociales, no dudó en compartir algunos de los edits y mensajes que sus seguidores hicieron para ella, mostrando sus fotos de la infancia y lo mucho que creció con el correr de los años.

El cumpleaños de la China Suárez

Sin embargo, en Turquía, decidió realizar un viaje en barco con su familia y amigos, entre los que aparecía su hija Rufina y su amigo y peluquero, Juanma Cativa, quien compartió las primeras imágenes. Durante la noche del 8 de marzo, recorrieron el río de Estambul, en un lujoso restaurante donde la decoración refinada y algunos detalles de cumpleaños se destacaban. Sin embargo, al llegar las 12, se presentó frente a ella dos tortas de cumpleaños para que soplara las velitas. Por un lado, la principal era cuadrada, con una base de crema y un top de frutos rojos, acompañados de un cartel de chocolate blanco donde se leía "Feliz cumpleaños 34". Por el otro, la segunda era una cheesecake con decoración de frutillas, manteniendo la temática y los colores de los platos.

El comienzo del cumpleaños se notaba que era íntimo y perfecto para un primer festejo en un día especial. Incluso ella optó por un atuendo elegante y sensual, sin intentar imponer llamativos detalles. Por el contrario, lució un vestido largo y ceñido al cuerpo negro, con un escote en V pronunciado, que combinó con tacos en punta, con la suela roja. La China se dejó el pelo suelto y eligió un maquillaje en tonos naturales, resaltó sus rasgos con un estilo fresco y minimalista.

El cumpleaños de la China Suárez

El mensaje y regalo por el Día de la Mujer de Mauro Icardi a la China Suárez

Durante el 8 de marzo, el Día de la Mujer, las celebridades no dudaron en compartir algunos mensajes de reflexión sobre lo que se conmemora. Sin embargo, Mauro Icardi y la China Suárez se volvieron el centro de conversación cuando la actriz mostró el mensaje y el regalo que recibió de parte de su novio. Un ramo de rosas sorprendió y enamoró a Eugenia, quien no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram. “Te amo con todo mi corazón Mauro”, expresó conmovida, y luego mostró que el propio club Galatasaray también decidió obsequiarle un ramo con los colores característicos.

El mensaje y regalo por el Día de la Mujer de Mauro Icardi a la China Suárez

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus opiniones, mientras que sus seguidores comenzaron a celebrar el cumpleaños 34 de la actriz. La China Suárez, por el momento, mostró los tiernos mensajes recibidos de sus seres queridos, mientras sus más cercanos exponían las primeras fotografías de un íntimo festejo en barco. Sin embargo, muchos cuestionan si existirá otro festejo posible en la Argentina, o si volverá a elegir Estambul como punto de encuentro de su festejo.

