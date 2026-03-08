Horóscopo semanal del 8 al 13 de marzo del 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 8 al 13 de marzo de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Loco

Aries, esta semana El Loco te impulsa a tomar decisiones fuertes y maduras para elevar tu energía positiva y prosperar. Es momento de crecer económicamente, sin miedo a los cambios que traigan abundancia. Tu mejor día será el 11 de marzo, cabalístico para cerrar contratos, iniciar proyectos, resolver temas legales, migratorios o de pasaporte. Las energías cósmicas se alinean a tu favor para recuperar estabilidad económica y lograr lo que deseas: mejor trabajo, casa o porvenir.

Salud: Tu punto débil son estómago, intestinos y gastritis; el estrés y preocupaciones no concretadas se van ahí. Come mejor, duerme más, haz ejercicio y quita preocupaciones nocturnas.

Consejo: Depura gente tóxica y envidiosa de tu entorno; planea un viaje para tu cumpleaños post-21 de marzo. Camina con los primeros rayos del sol, mentalízate en éxito y cambia tu look para llamar atención como líder natural. No tengas prisa en compras o decisiones; analiza todo para evitar fraudes. Si piensas en cirugía estética o médica, hazla.

Números de la suerte: 38, 40 y 55 (con tres golpes de suerte).

Colores: Negro y rojo.

Amor: Si estás en pareja, embarazo en puerta; si soltero/a, compatibles Géminis, Leo y Capricornio para amor y negocios.

Recomendación: Vuelve a estudiar idiomas, ventas o comercio internacional. Controla el temperamento y alimenta cuerpo, alma y espíritu.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mago

Tauro, El Mago trae propuestas de trabajo y negocios; pídelo y se te dará. Controla mal carácter, pensamientos negativos y lo que no puedes manejar de los demás. Suelta lo que no es para ti. Tu mejor día: 10 de marzo, cabalístico para juntas laborales, invitaciones a fiestas, ascensos o mejor posicionamiento.

Salud: Pies, tobillos, huesos, cadera; evita caídas, cargas pesadas, inflamación o retención de líquidos. Come mejor para evitar gastritis e inflamación.

Consejo: No prestes dinero (te roban suerte); paga deudas, colegiaturas e impuestos. Pon negocio propio, estudia diplomado o maestría. Si divorcio o pensión, resuélvelo rápido. Ahorra para viaje en cumpleaños; prefiere eso a fiestas caras. Arregla mantenimiento de casa.

Números de la suerte: 29, 44 y 56 (con cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatibles Virgo, Libra y Capricornio para equilibrio y crecimiento.

Recomendación: Transforma tu vida positivo; acepta trabajo en gobierno o federal si ofrecen. No resuelvas todo a tu pareja; crezcan mutuamente.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Templanza

Géminis, calma: todo pasa. No aceleres, sobrepienses ni dramatizes. Últimamente más enojón/a, celoso/a y desconfiado/a por energías planetarias; analiza qué te altera y quítalo (personas, situaciones). Tu mejor día: 9 de marzo.

Salud: Garganta, pulmones y virus; cuida defensas con vitaminas si bajas dieta.

Consejo: Ponte agua bendita, perfume y plata para cortar malas vibras. Cambia banco para evitar fraudes. Sé más creativo/a; estudia enfermería, relaciones públicas, leyes, arquitectura o diseño. Pon negocio de moda o tendencias. Mira al futuro, haz balance positivo/negativo y busca casa/mejor trabajo.

Números de la suerte: 32, 55 y 66.

Colores: Naranja y azul.

Amor: Compatibles Libra, Acuario y Aries; corta amores pasados.

Recomendación: Te pagan extra; enfócate en positivo y quita tóxicos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Sol

Cáncer, brilla con El Sol: estabilidad, crecimiento y sin miedo a retos. Suelta negativo sin repetir patrones en amistades o amores. Mereces felicidad, riqueza y pareja estable. Tu mejor día: 12 de marzo, cabalístico para ascenso, dinero extra o negocio.

Salud: Cuida tus hormonas, tiroides, lipomas; chequeos médicos preventivos son clave.

Consejo: Viaja, muévete, compra casa/departamento. Negocio fines de semana para más ingresos. Enfócate en salud; duerme bien, quita insomnio. Presta atención en trabajo/escuela.

Números de la suerte: 06, 09 y 35.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Compatibles Escorpio, Sagitario y Piscis; propuesta de amor verdadero o casamiento.

Recomendación: Transforma negativo en positivo; resuelve problemas legales a favor.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Leo, esta semana La Rueda de la Fortuna te coloca en un momento de crecimiento acelerado, autosuficiencia y cambios positivos que debes aprovechar. Es hora de creértela, dejar de ser el salvador económico de todos y priorizar tu progreso personal y profesional. Olvídate de pagar deudas ajenas, prestar a quien no devuelve o cargar con abusos emocionales y financieros de familia, amigos o pareja. Tu mejor día será el 13 de marzo, cabalístico para recibir dinero extra, cobrar deudas pendientes y resolver situaciones legales que arrastrabas.

Salud: Tu punto débil serán migrañas, estrés crónico e insomnio. Duerme más, descansa de verdad, evita sobrepensar y resuelve pendientes para liberar la mente. Haz ejercicio regular, come mejor y mantente en forma porque vendrán salidas constantes a playa y viajes.

Consejo: Compra un reloj que cuente pasos y mide tu progreso económico. Quítate pensamientos de coraje, recelo o venganza; no te roban tiempo. Arregla y pinta tu casa para vivir mejor. Ten plantas o una mascota para elevar vibras. No comentes tus planes ni avances con cualquiera para evitar envidias o intrigas. Sigue estudiando: diplomado, maestría o libros de medicina, ventas o desarrollo humano. Forma patrimonio propio (casa, auto) sin cargar a otros.

Números de la suerte: 04, 09 y 25 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Si estás en pareja, fluye con estabilidad; si soltero/a, compatibles Capricornio, Aries y Géminis para amores verdaderos, negocios y crecimiento.

Recomendación: Cuidado con chismes y gente malintencionada. Viaje laboral importante en puerta. Ten espíritu de gratitud y fortaleza; no te dobles por lo que digan o hagan. Diferencia quién merece estar en tu vida para ser realmente feliz.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Torre

Virgo, La Torre trae una semana intensa de mucho trabajo y estrés, pero con gran potencial para edificar y crecer, especialmente en un negocio propio. Corta de tajo amores pasados, venganzas y corajes que no llevan a nada; la otra persona está bien y tú debes liberarte. Tu mejor día será el 11 de marzo, ideal para juntas laborales de progreso y resolver herencias, títulos bancarios o propiedades.

Salud: Cuida riñones, páncreas, arenillas, piedras, azúcar y presión alta. Toma mucha agua y líquidos; la salud es prioridad porque eres el pilar de la casa y todos dependen de ti.

Consejo: Vuelve a estudiar relaciones públicas, ventas o idiomas. Tienes potencial enorme en ventas: compra-venta de coches, bienes raíces o cualquier comercio. No prestes dinero ni dejes que te vean la cara; cuidado con traiciones del pasado, robos o fraudes. Si piensas en cirugía estética o médica, hazla: saldrás muy bien. Cambia look si lo necesitas para sentirte renovado/a.

Números de la suerte: 36, 51 y 76 (mucha suerte en lotería y juegos de azar).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Si en pareja, embarazo en puerta; si soltero/a, compatibles Piscis, Tauro y Leo para amor, negocios y estabilidad emocional (necesitas mucho equilibrio ahora).

Recomendación: Sabrás de enfermedad de un familiar y le darás apoyo moral y económico. Trabajo lleno de sorpresas agradables y abundancia. Libérate de cargas negativas que no eran tuyas; esta es tu transición a mayor prosperidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Oros

Libra, sigues en buena racha con el As de Oros: suerte, dinero extra y oportunidades. Pero lo más importante es creértela: eres exitoso/a, profesional y mereces todo lo bueno. No agaches la cabeza ni te rodees de quien no valora tu calidad humana, inteligencia o autoestima. Aléjate de amistades o compañeros que te bajan. Tu mejor día será el 10 de marzo, cabalístico para recibir dinero extra, ganar en juegos de azar y cambios laborales positivos.

Salud: Punto débil: piel, cabello y dientes. Ve al dermatólogo, dentista y cuídate para verte espectacular.

Consejo: Gasta en ti: ropa, médico, tratamientos, lo que te haga sentir mejor. Prepárate viaje para Semana Santa, capacítate más, ten plantas y mascotas para bajar energías negativas. Recuperarás dinero prestado o perdido (pero no vuelvas a prestar). No platiques cuánto ganas ni planes; sé más reservado/a. Métete a cursos de comunicaciones, desarrollo humano, videos, IA o política.

Números de la suerte: 03, 07 y 20 (premio mayor).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Compatibles Géminis, Acuario y Tauro para estabilidad y crecimiento. Te invitarán a boda como padrino/a.

Recomendación: Recibes frutos de siembras pasadas: negocio, escuela o inversión que da ganancia. Progresar para abundancia; nunca cuentes intimidades financieras.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Carro

Escorpio, El Carro te dice: avanza sin miedo, toma decisiones fuertes y sigue adelante. No temas al qué dirán. Cambia casa, trabajo o lo que necesites para más estabilidad y felicidad. Parejas pasadas abusaron de tu bondad; ahora pon límites y condiciones. Tu mejor día será el 9 de marzo, con invitaciones a reuniones y preparación de fiestas familiares.

Salud: Cuidate de la gastritis, hernia hiatal y reflujo. Come mejor, no te estreses, quita nervios y duerme bien.

Consejo: Compra perfume nuevo, buena ropa y gasta en ti. Adopta una mascota para relajarte. No gastes excesivamente en complacer a otros; el amor y cariño no se compran. Respira profundo cada vez que te alteres o pienses de más. Eres el pilar del hogar, pero suelta lo que no es para ti.

Números de la suerte: 10, 21 y 68.

Colores: Verde y blanco.

Amor: Si en pareja, compromiso y embarazo; si soltero/a, compatibles Piscis, Aries y Cáncer para amor verdadero y sincero.

Recomendación: Semana de mucho trabajo pero con ganancias. Levanta la mirada, no agaches la cabeza y prioriza tu felicidad primero.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Sagitario, El Mundo trae viajes constantes: prepara maletas, pasaporte, visa y papelería. Paga deudas y no acumules gastos. No compres amor ni amistades. Tu mejor día será el 12 de marzo, con mucho trabajo, juntas con gobierno o extranjeros y cierre de contratos.

Salud: Insomnio por amores pasados o presentes; la otra persona duerme mejor que tú, así que no sobrepienses.

Consejo: Estudia idiomas, ventas, relaciones internacionales, música, arte o deportes. Respeta jerarquías en trabajo; ego y soberbia no llevan lejos. Imagina lo que deseas (casa, carro, estabilidad) para materializarlo. Cómprate tenis y ropa deportiva; haz ejercicio para armonía perfecta. Gasta en ti y viaja.

Números de la suerte: 11, 18 y 67.

Colores: Rojo intenso y amarillo.

Amor: Pasión y amores nuevos compatibles (Leo, Libra y Tauro), pero sin compromiso firme por ahora.

Recomendación: Arregla asuntos legales pendientes. No des tanto; pon límites a quien te paga mal.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Estrella

Capricornio, La Estrella te hace brillar: quita nervios, indecisión y pensamientos negativos. Define qué quieres y ve por ello. Tu mejor día será el 10 de marzo, cabalístico para trámites que te desarrollen.

Salud: Cuidate de los nervios y estrés. No tienes que sobrepensar.

Consejo: Arregla pasaporte, visa, papeles escolares y bancarios. Sé constante y no te dejes llevar por chismes. Usa más razón que corazón.

Números de la suerte: 06, 19 y 30 (premio mayor).

Colores: Verde y rojo.

Amor: Si estás pareja, todo seguirá bien; si estás soltero serás compatible con Tauro, Cáncer y Virgo. Regalo inesperado y reencuentros.

Recomendación: Dinero explosión inesperado. Quita malas amistades y tóxicos. Apoyo a familiar enfermo y casamiento donde irás de padrino o madrina.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Juicio

Acuario, El Juicio trae despertar nuevo: arregla papeles y mente. Quita rencores, soberbia y volatilidad. Tu mejor día será el 11 de marzo, intenso pero provechoso para decisiones fuertes y negocio propio.

Salud: Cuida tu espalda baja, riñones y cadera; calienta antes de ejercicio pesado.

Consejo: Retoma estudios. Métete a natación, baile o pilates. Conoce gente positiva. Paga deudas. Si entorno resta, cámbialo (trabajo, pareja, amistades).

Números de la suerte: 13, 16 y 49 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatibles Virgo, Libra y Géminis para amor verdadero y estabilidad.

Recomendación: Créetela; es tu año. Viaje en puerta. Alinea con energía solar y vibras positivas.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Emperador

Piscis, esta semana El Emperador te confirma que estás en una etapa poderosa de estabilidad, crecimiento laboral y abundancia. Tu mejor día será el 13 de marzo, un día cabalístico lleno de juntas laborales importantes que pueden traerte ascenso, dinero extra o un avance significativo en tu carrera.