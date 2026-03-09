Revelan el verdadero motivo de la rivalidad de Andrea del Boca y Lucía Galán

Andrea del Boca es de las participantes de Gran Hermano más observadas por las redes sociales, dado su protagonismo en diversos escándalos y programas de televisión del recuerdo. Sin embargo, una de sus peleas más recordadas es con Lucía Galán. La actriz y la cantante habían sido muy unidas en un tiempo hasta que la polémica y el romance irrumpió su camino. Ricardo Biasotti habría sido el motivo por el cual comenzó la rivalidad entre ambas mujeres, pero las teorías siguen corriendo en la actualidad.

Andrea del Boca, Lucía Galán

El verdadero motivo de la pelea entre Andrea del Boca y Lucía Galán

Con su entrada a Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca volvió al centro de las polémicas y los escándalos, con las pasadas rivalidades que se encontró a lo largo de su carrera. En A la Barbarossa (Telefe), recordaron la famosa pelea con Lucía Galán y dieron algunos de los detalles sobre el verdadero motivo. “En realidad, quien estaba con Ricardo Biasotti era Lucía Galán. Andrea, que era íntima amiga, no voy a decir que se lo robó...”, explicó Analía Franchín. Sin embargo, Pia Shaw expuso una nueva arista: “También pasó lo de Maradona. Lucía salió a decir que tenía un vínculo, y Andrea después dijo lo mismo: que le mandaba flores”.

Esto llevó a que el debate en la mesa creciera, hasta que una fuente cercana a la cantante le escribió a Franchín. Fue así que la panelista leyó en vivo el que sería el verdadero motivo de la rivalidad entre ambas. “Ellas eran muy amigas. Mismo edificio, compartían muchas cosas. Biasotti era amigo del grupete, lo llevó al grupo Manuela Bravo. El vínculo se corta cuando, según Lucía, Andrea se obsesionó con Biasotti, cuando tuvieron relaciones dos veces”, reveló.

Andrea del Boca, Lucía Galán

La versión de Andrea del Boca sobre su romance con Ricardo Biasotti

En Intrusos (América), antes de ingresar a la casa, Andrea del Boca había decidido exponer las razones de su rivalidad con Lucía Galán y, coincidiendo con lo dicho, tenía que ver con su romance con Ricardo Biasotti. Sin embargo, según la actriz, ella nunca había sido amiga de la cantante, y había sido quien arrancó con la relación. “Éramos vecinas. Una vez fuimos al cumpleaños de un amigo por separado, que era el representante de Lerner. Ahí conocimos a una persona”, expuso en el vivo.

De esta manera, decretó: “Me voy a Estados Unidos y me entero de que, al mismo tiempo que había salido conmigo, había tenido una relación con otra persona. Cosa que no creí porque tenía una relación estable”. En su regreso a la Argentina, perdió contacto con la cantante, lo que provocó que la rivalidad mediática comenzara.

Andrea del Boca, Lucía Galán, Ricardo Biasotti

Los usuarios de las redes sociales confirmaron que el motivo de rivalidad entre Andrea del Boca y Lucía Galán tenía que ver con Ricardo Biasotti. Sin embargo, los detalles de las relaciones individuales siguen siendo un misterio, debido a las constantes teorías que surgen alrededor de la problemática. La actriz volvió a estar en el foco de atención, dada su participación en Gran Hermano Generación Dorada, donde los escándalos y sus polémicas vuelven a provocar debate entre los fanáticos.

A.E