Rosella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich celebraron 25 años juntos: las fotos inéditas de su historia de amor

Este domingo 8 de marzo, Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola celebran un aniversario muy especial: cumplen 25 años de relación. La pareja decidió conmemorar el cuarto de siglo compartido con un emotivo posteo en redes sociales, donde recordaron distintos momentos de su historia juntos y reafirmaron el amor que los une desde hace más de dos décadas.

El sentido mensaje de Rosella Della Giovampaola a Gustavo Yankelevich

A través de su cuenta personal de Instagram, Rosella Della Giovampaola publicó un álbum de fotos junto a Gustavo Yankelevich, en el que recopiló algunos de los recuerdos más significativos de su vida en pareja En el mensaje que acompañó las imágenes, la socialité italiana expresó su cariño con una frase simple pero contundente: “Feliz aniversario, amore. Gracias por estos 25 años juntos. Te amo”. La publicación rápidamente recibió cientos de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores y personalidades influyentes del espectáculo.

Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola | Instagram

Las imágenes compartidas muestran distintos viajes y momentos compartidos que reflejan el recorrido que han construido juntos. Entre los destinos que aparecen en las fotografías se destaca Italia, país natal de Rosella, donde la pareja ha pasado varias temporadas y vacaciones a lo largo de los años. Los paisajes, las caminatas y las escenas relajadas -con besos y abrazos incluidos- revelan un vínculo marcado por la complicidad y el amor.

Como era de esperarse, el productor no tardó en responder al romántico gesto. Desde la misma publicación, dejó un mensaje breve pero cargado de cariño: “Feliz aniversario, amore mío”. La interacción entre ambos reflejó el romanticismo que caracteriza a la pareja, que con el paso del tiempo logró consolidar una relación estable y duradera lejos de los grandes escándalos mediáticos.

Andrea Frigerio, la celestina entre Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola

La historia de amor de Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola comenzó en 2001 gracias a una amiga en común: la actriz Andrea Frigerio, quien ofició de “celestina” y facilitó el encuentro entre ambos. Desde aquel entonces, la relación avanzó de manera sólida y con el tiempo lograron conformar una familia ensamblada. A lo largo de los años compartieron etapas personales cargadas de éxitos laborales y también momentos difíciles que marcaron profundamente la vida del empresario.

Uno de esos períodos fue el que atravesó la familia tras la muerte de la hija de Gustavo, la actriz Romina Yan, una pérdida que conmocionó al mundo del espectáculo. Rosella se convirtió entonces en un apoyo fundamental para Yankelevich en medio del dolor familiar, acompañándolo también en el trágico accidente de su nieta Mila Yankelevich, quien perdió la vida el pasado 28 de agosto en un accidente naval en Miami.

Hoy, después de 25 años en pareja, Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola celebran su propio “noviazgo de plata”. Aunque nunca formalizaron su relación con un casamiento, ambos sostienen que el secreto de su vínculo está en respetar los espacios personales y mantener proyectos individuales. "Él es más tímido y menos fashionista y yo más sociable. El casamiento es una vez en la vida. Vivimos en casas separadas, la mejor fórmula, pero nos vamos de vacaciones juntos", reveló la artista europea en una entrevista para La Nación. Con casas separadas, viajes compartidos y una dinámica propia, la pareja tiene su propio método para que su amor perdure en el tiempo.

