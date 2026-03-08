María Vázquez confirmó la tendencia del otoño: cómo llevar el pantalón sastrero con un look elegante y minimalista

Con la llegada de los primeros días frescos, María Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las referentes de estilo más elegantes de la moda local. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un look minimalista y sofisticado que tiene como protagonista una prenda que promete dominar el otoño: el pantalón sastrero.

María Vázquez cómo llevar el pantalón sastrero con un look elegante y minimalista

María Vázquez apostó por un pantalón sastrero negro de tiro alto y corte recto, una silueta clásica que estiliza la figura y que funciona tanto para un outfit de día como de noche. La modelo lo combinó con un top negro de cuello alto ajustado, creando un estilismo monocromático que transmite elegancia y simpleza.

María Vázquez

Para completar el look, sumó stilettos negros en punta, un recurso infalible que alarga visualmente las piernas, y una campera de piel que aporta textura y un aire más sofisticado al conjunto. El resultado es un outfit equilibrado entre lo clásico y lo moderno, ideal para las primeras noches frescas de la temporada.

El pantalón sastrero vuelve a posicionarse este otoño como una de las piezas más versátiles del guardarropa. A diferencia de otras temporadas, este año se impone en versiones más relajadas: tiro alto, caída fluida y piernas rectas o levemente amplias, pensadas para combinar tanto con prendas formales como con básicos urbanos.

María Vázquez

Una de las claves del look de la empresaria está en la paleta monocromática. Vestir de negro de pies a cabeza no solo estiliza, sino que también permite jugar con texturas como la lana o el satén para darle profundidad al outfit sin perder elegancia.

Además, el pantalón sastrero tiene otra ventaja: funciona en múltiples estilos. Puede usarse con blazer para un look de oficina, con sweater oversize para un outfit relajado o, como en el caso de la modelo, con un top ajustado y stilettos para una salida nocturna

María Vázquez

Con este estilismo simple pero impecable, María Vázquez confirma que las prendas clásicas bien combinadas siguen siendo la mejor inversión de moda para el otoño. Y el pantalón sastrero, sin dudas, es una de ellas.