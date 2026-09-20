¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te encuentra con ganas de bajar un cambio y disfrutar más de lo simple. Después de una semana intensa, necesitás un poco de aire y tiempo para vos. En el amor, una charla sincera puede acercarte mucho a alguien. Si estás soltero, no descartes una invitación inesperada.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy vas a sentir que necesitás seguridad y tranquilidad. Es un buen momento para ordenar algunas cuestiones personales y dejar de darle vueltas a aquello que no podés controlar. En el amor, una demostración de cariño puede decir mucho más que cualquier palabra. Date un gusto: te lo ganaste.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, ni siquiera en domingo. Vas a tener muchas ideas y ganas de hacer planes, pero tratá de no querer resolver todo de una vez. Una salida espontánea puede convertirse en uno de los mejores momentos del día. En el amor, una conversación puede abrir una puerta que creías cerrada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El domingo te invita a refugiarte en tu mundo más íntimo. La familia, los afectos y el hogar van a ocupar un lugar importante. Si venís acumulando emociones, es un buen momento para ponerlas en palabras. En pareja, buscá conexión y no discusiones por cosas menores.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Hoy vas a querer hacer algo distinto y salir de la rutina. Tu energía está puesta en disfrutar, rodearte de gente querida y recuperar entusiasmo. En el amor, alguien puede sorprenderte con un gesto que no esperabas. No hace falta tener todo bajo control: dejate llevar un poco.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Después de varios días de ocuparte de todo y de todos, necesitás descansar. No te llenes la agenda de pendientes: también está bien no hacer nada. En lo sentimental, una situación que te generaba dudas puede empezar a aclararse. Escuchá más a tu intuición y menos a tus preocupaciones.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio que tanto buscás empieza por poner límites. Este domingo puede ayudarte a darte cuenta de qué personas y situaciones realmente te hacen bien. En el amor, una charla pendiente puede tener un resultado positivo si hablás desde la calma. También es un buen día para mimarte un poco.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a estar más sensible de lo habitual y con una percepción muy afinada. Si algo no te cierra, probablemente tengas tus motivos. En el amor, evitá sacar conclusiones antes de tiempo y apostá por el diálogo. Un encuentro inesperado puede dejarte pensando más de la cuenta.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de moverte, salir y hacer algo que rompa con la rutina. Si aparece un plan de último momento, probablemente te venga bárbaro aceptarlo. En el amor, el humor y la espontaneidad serán tus mejores aliados. No te tomes todo tan en serio: disfrutá el momento.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Este domingo te pide que aflojes con las responsabilidades y te permitas descansar. Hay cuestiones que pueden esperar hasta mañana. En el plano sentimental, una persona cercana puede necesitar que la escuches más que darle soluciones. Un gesto sencillo puede fortalecer mucho un vínculo.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu espíritu independiente estará más presente que nunca. Vas a necesitar un poco de espacio para ordenar tus ideas y hacer las cosas a tu manera. En el amor, una propuesta diferente puede sacarte de la rutina. No rechaces algo simplemente porque no estaba en tus planes.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad estará a flor de piel y vas a captar fácilmente el clima emocional de quienes te rodean. Tratá de no cargar con problemas ajenos. En el amor, un momento de intimidad y complicidad puede hacerte sentir muy cerca de esa persona especial. Cerrá la semana escuchando lo que realmente necesitás.