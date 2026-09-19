Lali Espósito deslumbró con un look full lunares en la presentación de Glaxo, su nueva película

Lali Espósito asistió a la gala inaugural del 74º Festival de San Sebastián con un vestido blanco de lunares negros. La actriz está en Donostia por la presentación de su nueva película, la cual se proyectará el domingo 20 de septiembre en la sección oficial del certamen.

El look full lunares de Lali Espósito en la gala de San Sebastián

El vestido que usó la cantante de Fanático es de satén blanco con lunares negros, tirantes finos, escote en V y tajo. En el photocall de la gala de inauguración Lali Espósito lo mostró de frente y de espaldas: la espalda va abierta. Llevó un choker de strass. En las fotos del hotel y de la escalera suma una estola de plumas marrones. El video del festival la ubica en la alfombra roja de la 74ª edición, con el sello SSIFF detrás.

El look de Lali | Instagram

El vestido que eligió para la gala es largo, de satén blanco, y está cubierto de lunares negros grandes, de borde algo corrido, que no se leen como el lunar redondo de siempre. Cae de dos tirantes finos a un escote en pico; en la cadera un frunce al costado tira la tela y arma el tajo que abre la pierna al caminar. De espaldas casi no hay tela: solo los breteles y la caída del satén. El ruedo es amplio y se mueve. Encima, cuando no está en el photocall, pone una estola de plumas marrones que tapa el escote y el tajo; el único accesorio fijo es un choker de strass negro.

Lali Espósito con vestido a lunares | Instagram

El blanco y negro con lunar grande es el que las colecciones recientes dejaron para la noche: el punto chico queda de día; el punto oversized, sobre un corte largo tipo slip, es el que sube a alfombra. El satén y el tajo hacen el mismo trabajo que en esos looks de evento: el estampado no se lee infantil. Nada de eso firma el vestido; solo ubica el tipo de lunar que ella eligió. El lunar grande en blanco y negro es el que esta temporada se usa de noche: el punto chico queda para el día; el oversized, sobre satén y tajo, es el que llega a una gala. El vestido de la cantante entra en esa línea.

Lali Espósito posando frente a cámaras

Glaxo en el Festival de San Sebastián

Glaxo se estrenó el 11 de septiembre en el Festival de Toronto, en Special Presentations. El domingo 20 se ve en el Kursaal, dentro de la Sección Oficial de San Sebastián. La dirigió Benjamín Naishtat. Es coproducción argentino-brasileña (Rei Pictures y RT Features) y dura 106 minutos. El guion parte de la novela de Hernán Ronsino.

Lali Espósito está en el elenco con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe. En 2025 recorrió este mismo festival como jurado de la competencia. Este año vuelve por la película.

Lali, en la presentación de su nueva película | Instagram

Los proyectos de Lali Espósito

Glaxo es la vuelta de Lali Espósito a un protagónico de cine después de Puan (2023), también con Benjamín Naishtat. En abril de 2025 estrenó la segunda temporada de El fin del amor, en Prime Video. En Netflix está el documental Lali: La que le gana al tiempo.

En música viene del disco No vayas a atender cuando el demonio llama y de una gira que este año ya pasó por el Monumental: tocó en River el 6 y el 7 de junio. El 26 de septiembre cierra esa gira otra vez en River. En julio cantó en el Madrid Orgullo. Glaxo sigue de festival: después de Toronto y San Sebastián entra al BFI de Londres, en octubre.

Lali cierra su gira el 26 de septiembre

Lali Espósito asistió a la gala inaugural del 74º Festival de San Sebastián con un vestido de satén blanco a lunares negros, tirantes finos, tajo y espalda abierta. Completó el look con un choker de strass. Está en Donostia por Glaxo, de Benjamín Naishtat, que se proyecta el domingo 20 de septiembre en la Sección Oficial. Las fotos del hotel, de la escalera y de la alfombra roja registran esa noche. El 26 de septiembre la cantante cierra su gira en River y el festival sigue hasta ese mismo sábado.