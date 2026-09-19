Nació Delfina, la hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé: la primera foto de la bebé

Nació Delfina, la primera hija Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé. La propia pareja lo anunció a través de sus redes sociales, con un tierno posteo en el que, además, se puede ver a la pequeña por primera vez. “Te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”, escribieron, en una publicación que se llenó de comentarios y buenos deseos.

El anuncio de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

El pasado seis de marzo, Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé anunciaron que esperaban su primer hijo. La hija de Sergio Lapegüe, compartió imágenes de la ecografía y dejó ver su cara de asombro. “Bienvenidos a la locura más linda de nuestras vidas. Te amo con todo @tomibartolome sos mi mejor equipo”, escribió ella.

La cara de sorpresa de MIca Lapegüe al ver la primera ecografía de su hija.

Con el correr de los meses, esa familiaridad y transparencia que se vio en el primer anuncio, se sostuvo. Es así que, quienes siguen a Mica en sus redes sociales, pudieron ver prácticamente el paso a paso de su embarazo, el crecimiento de su pancita y todo lo que iba viviendo.

En agosto llegó el baby shower. Un evento que, como se podía esperar, también quedó registrado en las redes sociales de Mica Lapegüe, que no dudó en compartir fotos, sensaciones y videos de aquella jornada. “Coming soon, Delfi” se podía leer en su remera. Una llegada que, al final, no fue tan cercana como se esperaba.

Mica Lapegüe en el Baby shower.

Delfina se hizo esperar y eso también quedó registrado en la cuenta de Instagram de Mica Lapegüe. Pero finalmente, este sábado 19 de septiembre, llegó el momento que tanto esperaban.

Mica bromeaba con el tiempo que llevaba embarazada.

Así fue el nacimiento de Delfina, la hija de Mica Lapegüe

A las 12 del mediodía del sábado 19 de septiembre del 2026, Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé anunciaron que había llegado al mundo su primera hija, Delfina Bartolomé Lapegüe. Lo hicieron una foto desde la clínica, en la que se la puede ver a ella acostada, con la bebé recién nacida en brazos y una sonrisa gigante que comparte con su marido.

Rápidamente, la publicación se llenó de buenos deseos y saludos. En menos de una hora, los me gusta superaron los 80.000 y los comentarios rondaron los 6900- Cifras que dejaron claro que la ansiedad y la felicidad por la llegada de la pequeña también se había trasladado a sus seguidores.

La primer foto de Delfine.

Si bien no se conocen más detalles, tanto Mica Lapegüe como Delfina parecen estar en perfectas condiciones. Una foto que pone un final a la historia que contó y mostró en los últimos nueve meses, y un poquito más, pero que también es el punto de inicio de otra mucho más grande, la vida de su primera hija.