Así fue la despedida de Edith Hermida de la radio: El mensaje a Santiago del Moro y las fotos inéditas del equipo

Edith Hermida cerró una etapa de trabajo junto a Santiago del Moro después de formar parte durante varios años de uno de los programas radiales más escuchados de la mañana. Ahora, con un nuevo rumbo profesional en el horizonte, la conductora comenzó a poner punto final a un espacio que ocupó un lugar central en su agenda y recordó algunos episodios que marcaron su paso por El Club del Moro. Entre el detrás de escena y mensajes a sus compañeros, quedaron reflejados distintos aspectos de una etapa que se extendió durante casi tres años.

Edith Hermida se despidió de la radio entre mensajes de Santiago del Moro y un nuevo proyecto

La etapa de Edith Hermida en El Club del Moro llegó a su fin después de casi tres años de trabajo al aire. En las últimas horas, la conductora eligió compartir una serie de postales que resumieron parte de su recorrido en el ciclo radial y mostraron distintos momentos junto a sus compañeros, en una publicación que marcó oficialmente su salida del programa. La publicación incluyó fotografías grupales del equipo completo y momentos distendidos que se vivieron durante las emisiones.

Edith Hermida, Santiago del Moro y el equipo de El Club del Moro

Entre risas, bailes y situaciones cotidianas, el álbum funcionó como un repaso de los años que compartió junto a las voces que la acompañaron cada mañana en la radio. Junto a las fotografías, la presentadora escribió un mensaje dedicado al ciclo y a quienes formaron parte de esa experiencia profesional. “¡¡¡Gracias x estos hermosos casi tres años en la topadora del aire!!! Y es así... ¡¡¡Eso es El club del Moro!!! Gracias, Santi del Moro, los voy a extrañar”, expresó, acompañando la publicación que rápidamente generó repercusiones entre colegas y oyentes.

El mensaje de Edith Hermida dejó reflejado el vínculo que construyó con el programa desde su incorporación en el ciclo. Durante ese tiempo, la periodista se convirtió en una de las integrantes estables del equipo liderado por Santiago del Moro, participando de las distintas secciones y acompañando el crecimiento de un ciclo que se mantuvo entre los más escuchados de su franja.

Edith Hermida y el equipo de El Club del Moro

Según se conoció, la decisión de abandonar el programa estuvo relacionada con un nuevo proyecto profesional que comenzará en las próximas semanas. La conductora fue convocada para participar en MasterChef Celebrity. El desafío culinario, que empieza en las próximas semanas, le implicará una exigencia horaria diferente y la llevó a replantear su continuidad en El Club del Moro. La conductora deberá combinar además este nuevo compromiso con la conducción de Bendita, por lo que decidió reorganizar su agenda.

La charla con Santiago del Moro y el nuevo desafío de Edith Hermida

Al hablar sobre el tema, la conductora explicó que no fue una resolución sencilla y reconoció que le llevó tiempo tomarla. “Una pena. Es una decisión que me costó tomar, pero la tomé. La semana anterior hablé con Santiago y las autoridades de la radio”, contó en Intrusos (América), al referirse a las conversaciones que mantuvo antes de comunicar formalmente su salida. Según explicó, la decisión fue analizada con anticipación para evaluar cómo afrontar los compromisos profesionales que tendrá durante los próximos meses.

Edith Hermida confirmada para MasterChef Celebrity

Según relató, Santiago del Moro comprendió rápidamente los motivos detrás de la decisión. “Santiago siempre está como dos pasos adelante. Me dijo: Yo esperaba el llamado porque sé lo que se te viene con MasterChef. No vas a poder’”, recordó. Además, reveló que el conductor también le manifestó su preocupación por el ritmo de trabajo que implicaría combinar todos sus compromisos profesionales. “Estoy preocupado por vos porque no tenés idea lo que se te viene”, recordó que le dijo.

En este sentido, Edith Hermida explicó que sus jornadas actuales terminan muy tarde debido a sus compromisos laborales y que sostener simultáneamente la rutina radial representaba una dificultad importante. De cara a esta nueva etapa, aseguró que se fue en excelentes términos y no descartó la posibilidad de regresar en el futuro. “Podría ser que vuelva arrepentida; total, me voy con excelentes términos”, comentó. Mientras se prepara para su debut en MasterChef Celebrity, la conductora cerró este ciclo profesional con un mensaje de agradecimiento.

Edith Hermida cerró esta etapa profesional junto a Santiago del Moro con un mensaje de agradecimiento y una serie de imágenes que resumieron parte del recorrido compartido durante los últimos años. Entre recuerdos del trabajo cotidiano y el vínculo construido con sus compañeros, la conductora eligió poner el foco en los momentos vividos dentro del equipo, dejando registro de un ciclo que formó parte de su rutina.

VD