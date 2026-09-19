De María Vázquez y Adolfo Cambiaso a Elina Costantini y Marta Minujín: todas las fotos de la gala por los 25 años del Malba

El festejo por el aniversario número 25 del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) reunió a reconocidas personalidades en una gala muy especial. Eduardo Costantini, acompañado de su esposa Elina Costantini, fue uno de los grandes protagonistas al anunciar novedades sobre el espacio cultural, acompañados de diversas figuras de la cultura y la escena nacional.

Malba celebró sus 25 años con una gran gala y la presencia de importantes figuras

El Malba fue escenario de una noche muy especial. La institución fundada por Eduardo Costantini en 2001 celebró su 25° aniversario con una gala que reunió a cerca de 600 invitados, entre artistas, coleccionistas, empresarios y filántropos de la Argentina y distintas partes del mundo.

Elina Costantini, Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani y Eduardo Costantini (Crédito: Prensa)

La celebración marcó el comienzo de una serie de actividades que se extenderán hasta el 21 de septiembre con una programación especial y abierta al público. Entre las figuras que acompañaron al museo en esta fecha estuvieron Adolfo Cambiaso y María Vázquez, Jorge Macri y María Belén Ludueña, Marta Minujín, Diego Santilli y Analía Maiorana, además de la princesa de Qatar Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, entre otros invitados.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez (Crédito: Prensa)

María Belén Ludueña y Jorge Macri (Crédito: Prensa)

La artista plástica Marta Minujín (Crédito: Prensa)

Diego Santilli y Analía Maiorana (Crédito: Prensa)

Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo (Crédito: Prensa)

También participaron de la velada Eduardo Costantini hijo y los nietos del fundador del Malba, así como Elena Nofal, Directora de Desarrollo del museo, Teresa Bulgheroni, vicepresidenta del mismo, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, una de las grandes coleccionistas de arte latinoamericano, la filántropa venezolana Patricia Phelps de Cisneros​, y Norah Hojman.

Elena Nofal, Norah Hojman, Eduardo Costantini hijo, Teresa Bulgheroni y nietos de Eduardo (Crédito: Prensa)

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo y Eduardo Costantini hijo (Crédito: Prensa)

La gala del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires comenzó con la llegada de los invitados y un cóctel de bienvenida que funcionó, además, como una suerte de preapertura de dos nuevas propuestas expositivas. Por un lado, la renovada presentación de la Colección Malba–Costantini, distribuida en diferentes salas. Por otro, Viva Frida, una muestra organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) junto al Museo Frida Kahlo de México, dirigida por Elina Costantini y curada por Circe Henestrosa.

Eduardo Costantini, Patricia Phelps de Cisneros y Elina Costantini (Crédito: Prensa)

Durante el cóctel, los invitados pudieron recorrer ambas exposiciones y conocer las nuevas propuestas que ocuparán los pisos superiores de la institución. Luego, la celebración continuó en una carpa especialmente montada en Plaza Perú, donde tuvo lugar la cena. Una vez ubicados los invitados, el maestro de ceremonias Iván de Pineda dio la bienvenida y marcó el comienzo formal de la velada.

Iván de Pineda dio la bienvenida y marcó el comienzo formal de la velada (Crédito: Prensa)

Mientras se servía el primer plato, se proyectó un video institucional que repasó los principales momentos de los 25 años de historia del Malba, desde su creación hasta el presente. Uno de los momentos centrales de la noche llegó cuando Eduardo Costantini tomó la palabra para compartir una serie de anuncios vinculados al futuro de la institución.

El primero fue la confirmación de un ambicioso proyecto de ampliación del museo debajo de Plaza Perú, que permitirá duplicar la superficie destinada a las salas de exhibición. El diseño estará en manos del estudio internacional Taller Frida Escobedo, con oficinas en Nueva York y México.

La propuesta se encuentra actualmente en etapa de proyecto y contempla su inauguración para fines de 2029 o comienzos de 2030. El nuevo espacio incorporará salas para exposiciones temporales, un auditorio, áreas multiuso, una plaza-patio exterior, talleres y oficinas. En este sentido, los asistentes recibieron una particular invitación simbólica: una entrada al Malba del futuro, que podrán utilizar una vez inaugurada la ampliación.

Eduardo Costantini, fundador de Malba, brindó importantes anuncios durante la gala (Crédito: Prensa)

Eduardo Costantini también anunció una incorporación de gran relevancia para el patrimonio de la institución: la donación de la Colección Daros Latinamerica, adquirida en enero de 2026. El conjunto está integrado por 1.232 obras de 117 artistas latinoamericanos.

A esta donación se sumarán además 17 piezas fundamentales del arte moderno latinoamericano que durante los últimos años habían formado parte de la colección personal de Costantini. Entre ellas se encuentran obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Wifredo Lam, entre otros nombres destacados. Con estas incorporaciones, la Colección Malba–Costantini alcanza aproximadamente 3.000 obras, consolidando uno de los principales acervos de arte latinoamericano.

Malba Art Trust: el importante anuncio para garantizar el futuro de la institución

El tercer anuncio de Eduardo Costantini estuvo relacionado con la continuidad del museo a largo plazo. El empresario presentó la creación de Malba Art Trust, un fideicomiso que contará inicialmente con un capital de 50 millones de dólares aportados por él mismo.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a garantizar la continuidad institucional del museo en el futuro. Durante su discurso, Eduardo Costantini invitó a los presentes y a mecenas de distintas partes del mundo a realizar nuevos aportes para fortalecer esta iniciativa.

La arquitecta Frida Escobedo, quien estará a cargo de la ampliación del Malba (Crédito: Prensa)

Después de su presentación, el fundador del Malba convocó al escenario a la arquitecta Frida Escobedo, quien compartió con los invitados los primeros detalles del proyecto de ampliación. La arquitecta explicó que la propuesta apunta a mucho más que sumar metros cuadrados al museo: busca replantear su funcionamiento integral, conectar sus diferentes programas y profundizar el vínculo entre la institución y el espacio público de Plaza Perú.

De esta manera, la gala por los 25 años del Malba reunió a reconocidas figuras del arte, la cultura, la moda y el mundo empresarial en una noche que celebró la historia de la institución y estuvo marcada por importantes anuncios que proyectan su futuro.