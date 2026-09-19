Julieta Prandi mostró fotos íntimas de su boda con Emanuel Ortega: “Una tarde cualquiera, puede convertirse en un día imborrable”

El pasado martes 15 de septiembre, la historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega dio un importante paso al celebrar su casamiento por civil. La pareja protagonizó una ceremonia íntima y rodeada de un reducido grupo de 36 invitados en el Registro Civil de San Isidro. En este marco, este sábado, la modelo compartió en sus redes sociales las fotos más íntimas de su boda con el músico, revelando algunos de los momentos más especiales junto a su familia.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega | Instagram

El tierno álbum de fotos de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó a escribirse en plena pandemia, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes a través de Instagram. Después de seis años de romance y de compartir numerosos momentos, la actriz y el músico decidieron dar un gran paso en su relación y se casaron en una ceremonia íntima, rodeados por sus seres queridos. A través de sus redes sociales, la artista compartió un emotivo álbum de fotos que permitió conocer algunos de los momentos más especiales de la celebración desde adentro.

La familia de Julieta Prandi | Instagram

“Solo resta agradecer por este momento de felicidad compartida. Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”, escribió la modelo, llena de orgullo y gratitud, al pie de las 19 imágenes que compartió con sus seguidores. Entre las postales más destacadas se encuentran algunas en blanco y negro, en las que se los puede ver saliendo del Registro Civil ya convertidos en marido y mujer, mientras sus seres queridos les arrojaban arroz para celebrar la unión.

Evangelina Salazar, Palito Ortega, India Ortega, Emanuel Ortega | Instagram

Por su parte, las imágenes también permitieron conocer quiénes acompañaron a la pareja en este día tan especial. Entre los invitados estuvieron los hijos de Julieta Prandi, Mateo y Rocco, y los hijos de Emanuel Ortega, India y Bautista. También dijeron presente los padres del músico, Palito Ortega y Evangelina Salazar, y algunos de sus hermanos -Martín, Luis y Julieta Ortega junto a su hijo Benito Noble Ortega. Del lado de la novia, estuvieron sus padres, Cristina Caballero y Eduardo Prandi, y su hermana Natalia Prandi, quienes viajaron especialmente para compartir con Julieta este momento tan significativo. Natalia, además, reside en Chile desde hace varios años.

El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega | Instagram

El amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Las postales de la pareja tuvieron un tono más íntimo. En una de ellas, Julieta Prandi y Emanuel Ortega aparecen abrazados y sonrientes, mientras la conductora sostiene una copa de champán y apoya la cabeza sobre el hombro de su compañero. En otra toma, los dos posaron juntos frente al lente, dejando una imagen más clásica.

Bautista Ortega | Instagram

Para finalizar, también se destacaron dos fotos cargadas de simbolismo. La primera la muestra en un retrato en color, con el ramo de rosas rosadas y hojas verdes como protagonista. La otra, en cambio, capturó a los recién casados en blanco y negro, rodeados de arroz que caían sobre ellos mientras salían del lugar después de formalizar su unión.

Evangelina Salazar, Julieta Ortega, India Ortega | Instagram

Con estas últimas postales, Julieta Prandi y Emanuel Ortega pusieron en imágenes el espíritu de una celebración marcada por la intimidad, la alegría y los momentos compartidos con sus seres queridos. Un registro que, más allá de la ceremonia, dejó como recuerdo una jornada especial y el comienzo de una nueva etapa para ambos.