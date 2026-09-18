India Arana sigue los pasos de su madre, María Susini y muestra una de sus habilidades en las playas de Indonesia

India Arana tiene 18 años y actualmente se encuentra disfrutando de unos días soñados en las playas de Indonesia junto a su grupo de amigos más cercanos. Mediante su red social, la joven mostró su conexión con el mar, los animales y confirmó que sigue los pasos de su madre María Susini.

India, la hija de Facundo Arana y María Susini, sorprende con una de sus pasiones en Indonesia

India Arana, la hija de María Susini y Facundo Arana, heredó de su mamá el amor por el deporte y la vida en contacto con el mar. A sus 18 años, la joven encontró en el surf una de sus grandes pasiones y cada tanto comparte con sus seguidores distintos momentos vinculados con esta actividad.

En esta oportunidad, India Arana viajó a Indonesia y aprovechó su estadía en el paradisíaco destino para disfrutar de sus playas y demostrar una vez más sus habilidades sobre la tabla. A través de un reciente posteo en Instagram, publicó una serie de imágenes y videos que reflejan su experiencia durante estos días.

India Arana disfruta de su estadía en Indonesia

“Mar, sol, amigos y animalitos en loop", escribió India Arana junto a las postales, en una frase que resumió el espíritu de su viaje. Entre las imágenes compartidas, el mar ocupa un lugar central. La heredera de Facundo Arana y María Susini se mostró disfrutando de las olas y practicando surf, una disciplina que forma parte de sus intereses y que le permite combinar su pasión por el deporte con el contacto permanente con la naturaleza.

La elección de Indonesia como lugar para viajar con sus amigos también resulta ideal para hacer surf ya que sus playas son reconocidas entre los amantes de esta práctica. Por otro lado, India Arana aprovechó el paisaje para compartir distintas escenas de su estadía, rodeada de sus seres queridos y con una compañía muy especial: un gatito que se encontraba en la isla.

En las postales, India Arana también se muestra con un microbikini que combina dos colores: celeste y azul. Posando casual y en otras mirando a cámara o abrazada al animal, dejó en claro que se encuentra disfrutando de este plan soñado en Indonesia.

India Arana se mostró practicando surf y en contacto con los animales que encontró en la isla

El vínculo de India Arana con el surf como su mamá, María Susini

La conexión de India Arana con el deporte y el estilo de vida saludable también tiene un antecedente familiar. María Susini es una reconocida amante de la actividad física, el mar y la naturaleza, intereses que compartió durante años y que también forman parte de la vida de sus hijos.

India Arana, por su parte, fue construyendo sus propios intereses y encontró en el surf una disciplina que disfruta especialmente. A través de sus redes sociales, suele mostrar algunos momentos de su día a día y diferentes experiencias vinculadas con sus pasiones. Con apenas 18 años, continúa explorando distintas actividades y destinos, mientras disfruta de una etapa marcada por los viajes, los amigos y su conexión con el mar.

De esta manera, India Arana sigue los pasos de su madre, María Susini y muestra una de sus habilidades en las playas de Indonesia. La hija de la modelo y el actor Facundo Arana dejó en claro que el surf es su deporte acuático favorito y que el espíritu aventurero es parte de su personalidad.