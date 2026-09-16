El presente de Ana Paula Dutil, la madre de los hijos de Emanuel Ortega, a los 55 años: su nuevo trabajo, la clave de la familia y su camino

Ana Paula Dutil fue modelo y durante años mantuvo un perfil alejado de la exposición mediática. Es mamá de cuatro hijos: Teo y Noe Ranuschio, fruto de su primer matrimonio con Fernando Ranuschio, y Bautista e India Ortega, nacidos de su relación con Emanuel Ortega. Después de vivir una década fuera de la Argentina, regresó al país y comenzó a transitar una nueva etapa de su vida.

Ana Paula Dutil

En ese contexto apareció también una nueva faceta profesional. Desde 2021, exmodelo trabaja en la reconstrucción y decoración de casas, una actividad que comenzó a desarrollar a partir de trabajos para su propia familia y que con el tiempo se transformó en un proyecto por fuera de ese círculo. En una entrevista con Para Ti, contó cómo fue ese proceso y habló también de la importancia que tuvieron su familia y sus hijos durante los años más difíciles.

De la pasión por la decoración a un nuevo trabajo: el presente de Ana Paula Dutil

El vínculo de Ana Paula Dutil con la decoración no surgió a partir de una formación profesional específica, sino de un interés que siempre estuvo presente en su vida. Durante años aplicó ese gusto en sus propias casas y fueron sus familiares quienes primero confiaron en ella para realizar distintos trabajos cuando regresó a la Argentina. La actividad comenzó a tomar otra dimensión a partir de 2021, cuando empezó a trabajar de manera más sostenida en proyectos de reconstrucción y decoración. Una amiga fue quien la impulsó a mostrar lo que estaba haciendo y, poco a poco, comenzaron a aparecer nuevos encargos por fuera de la familia.

Ana Paula Dutil comenzó un proyecto que transformó su vida

Así, aquello que inicialmente había sido una habilidad personal se convirtió en una actividad profesional que hoy disfruta especialmente. Para la madre de Bautista Ortega, además, este trabajo tiene un significado que va más allá de lo estético. Encuentra una relación entre ordenar y transformar los espacios y el propio proceso personal que atravesó durante los últimos años. La reconstrucción de una casa, desde su mirada, también puede representar una manera de volver a organizar la vida después de atravesar momentos de cambio.

El proceso personal de Ana Paula Dutil

En los últimos años, Ana Paula Dutil también habló públicamente sobre una etapa compleja relacionada con su salud mental. Según contó a Para Ti, poner en palabras aquello que había vivido resultó importante para su proceso y también generó un efecto inesperado: muchas personas comenzaron a acercarse para compartir con ella sus propias experiencias. Actualmente asegura encontrarse mejor, aunque mantiene una actitud atenta hacia su bienestar y reconoce la importancia de cuidar su salud y prestar atención a las señales que puedan aparecer.

Ana Paula Dutil y sus hijos

Su experiencia la llevó a una conclusión que hoy considera fundamental: atravesar momentos difíciles no significa hacerlo en soledad y pedir ayuda puede ser una parte esencial del proceso. El acompañamiento de profesionales, sumado al de familiares y amigos, fue para ella un elemento importante para poder avanzar.

El gran sostén de Ana Paula Dutil

En este presente, sus cuatro hijos ocupan un lugar central. Teo, Noe, Bautista e India fueron, según contó Ana Paula Dutil, una parte fundamental de su sostén durante los momentos más complejos y continúan siendo una de sus principales prioridades. Después de todo lo atravesado, también reconoce que todavía existen aspectos de su historia personal que busca sanar y que ese proceso no necesariamente termina de un día para otro.

Ana Paula Dutil junto a hijos

Sin embargo, hoy puede mirar su recorrido desde un lugar diferente y valorar el presente que logró construir junto a su familia. A los 55 años, Ana Paula Dutil transita así una etapa marcada por nuevos proyectos, una profesión que encontró casi de manera natural y una mirada diferente sobre su propia historia. La decoración se convirtió en mucho más que un trabajo, se convirtió en una actividad que disfruta y que, al mismo tiempo, acompaña el proceso de reconstrucción personal que continúa atravesando.