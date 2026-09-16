miércoles 16 de septiembre del 2026
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Horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales

Horóscopo de hoy 26 de agosto de 2026
Horóscopo de hoy 26 de agosto de 2026 | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación que parecía trabada comienza a moverse y te devuelve entusiasmo; aprovechá el impulso, pero evitá tomar decisiones importantes por ansiedad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El día te invita a ordenar prioridades y dejar de cargar con asuntos ajenos; una conversación pendiente puede darte más tranquilidad de la esperada.

Horoscopo
Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa y una noticia, propuesta o encuentro inesperado podría modificar tus planes para bien.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a necesitar proteger un poco más tu energía y elegir con quién compartir lo que te pasa; no todo necesita una respuesta inmediata.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Una jornada ideal para recuperar protagonismo y avanzar con algo que venías postergando; alguien cercano puede sorprenderte con un gesto que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es momento de confiar más en tus decisiones y dejar de revisar cada detalle; una oportunidad aparece cuando te animás a salir de lo conocido.

Horoscopo
Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Algo comienza a acomodarse justo cuando estabas perdiendo la paciencia; prestá atención a las señales y a una persona que vuelve a acercarse.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará muy despierta y te permitirá descubrir qué hay detrás de ciertas actitudes; evitá adelantarte y dejá que los hechos hablen.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se abre una jornada dinámica, con encuentros y cambios de planes que pueden llevarte hacia algo interesante; animate a aceptar una propuesta diferente.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El esfuerzo de las últimas semanas empieza a mostrar resultados y podrías recibir un reconocimiento o una confirmación que estabas esperando

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea nueva puede convertirse en el comienzo de algo importante; escuchá otras opiniones, pero no abandones aquello que realmente te entusiasma.

Horoscopo
Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las emociones estarán intensas, aunque también tendrás mayor claridad para entender qué querés conservar y qué llegó el momento de dejar atrás.

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