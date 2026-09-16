¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de septiembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de septiembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una situación que parecía trabada comienza a moverse y te devuelve entusiasmo; aprovechá el impulso, pero evitá tomar decisiones importantes por ansiedad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El día te invita a ordenar prioridades y dejar de cargar con asuntos ajenos; una conversación pendiente puede darte más tranquilidad de la esperada.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa y una noticia, propuesta o encuentro inesperado podría modificar tus planes para bien.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Vas a necesitar proteger un poco más tu energía y elegir con quién compartir lo que te pasa; no todo necesita una respuesta inmediata.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Una jornada ideal para recuperar protagonismo y avanzar con algo que venías postergando; alguien cercano puede sorprenderte con un gesto que no esperabas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es momento de confiar más en tus decisiones y dejar de revisar cada detalle; una oportunidad aparece cuando te animás a salir de lo conocido.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Algo comienza a acomodarse justo cuando estabas perdiendo la paciencia; prestá atención a las señales y a una persona que vuelve a acercarse.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará muy despierta y te permitirá descubrir qué hay detrás de ciertas actitudes; evitá adelantarte y dejá que los hechos hablen.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Se abre una jornada dinámica, con encuentros y cambios de planes que pueden llevarte hacia algo interesante; animate a aceptar una propuesta diferente.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El esfuerzo de las últimas semanas empieza a mostrar resultados y podrías recibir un reconocimiento o una confirmación que estabas esperando

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea nueva puede convertirse en el comienzo de algo importante; escuchá otras opiniones, pero no abandones aquello que realmente te entusiasma.

Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las emociones estarán intensas, aunque también tendrás mayor claridad para entender qué querés conservar y qué llegó el momento de dejar atrás.