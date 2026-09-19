Ángel de Brito dio un nuevo dato sobre la salud de Mirtha Legrand: "Encontraron la bacteria"

Este viernes 18 de septiembre, el mundo del espectáculo volvió a encender las alarmas por el estado de salud de Mirtha Legrand. La diva, de 99 años, fue nuevamente internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. La Chiqui había permanecido hospitalizada desde el 7 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial que había sido diagnosticado como bronquitis y, tras su recuperación, continuó con reposo y tratamiento en su domicilio. Sin embargo, durante la mañana del viernes volvió a presentar malestar y fiebre, por lo que debió regresar al centro médico. En este contexto, Ángel de Brito brindó nuevos detalles sobre la salud de La Chiqui y la evolución del cuadro que atraviesa.

El nuevo dato de la salud de Mirtha Legrand, según Ángel de Brito

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a todo el mundo del espectáculo. Según el nuevo parte médico, la conductora ingresó al Mater Dei por un “cuadro compatible con neumopatía” y quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos. En las últimas horas, distintas fuentes periodísticas informaron que el cuadro evolucionó hacia una neumonía, lo que representa la segunda internación de la conductora en pocas semanas por una afección respiratoria.

Mirtha Legrand | Instagram

En este contexto, Ángel de Brito brindó nuevos detalles sobre el estado de salud de La Chiqui y reveló información sobre la evolución de su cuadro. “Encontraron la bacteria”, afirmó el periodista a través de su cuenta de X (ex Twitter), desde donde suele compartir novedades sobre la farándula. Asimismo, explicó que, a raíz de esta infección, los médicos le indicaron una “batería de antibióticos” como parte del tratamiento que recibe mientras permanece internada.

El mensaje de Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand | X (ex Twitter)

Todos los detalles sobre la salud de Mirtha Legrand

Más allá de haber logrado identificar la bacteria que estaría afectando a Mirtha Legrand, Ángel de Brito también aportó otro dato sobre su evolución. Según indicó el periodista, los profesionales que atienden a la conductora “lograron hidratación”, un aspecto que se suma a los avances registrados durante las últimas horas.

Mientras tanto, la mítica presentadora de La noche de Mirtha (eltrece) continúa acompañada por sus familiares y permanece bajo seguimiento del equipo médico del Sanatorio Mater Dei. Su entorno mantiene la expectativa sobre su evolución, mientras se aguarda nueva información acerca de su estado de salud.

Parte médico de Mirtha Legrand | Instagram

El próximo parte médico será clave para conocer cómo continúa la recuperación de Mirtha Legrand. Desde el centro de salud informaron que, de no mediar cambios, volverán a brindar un informe oficial el próximo lunes. Mientras tanto, los fanáticos están expectantes a las actualizaciones extraoficiales que brinde Ángel de Brito en sus redes sociales.