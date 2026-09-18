El presente de Mariano Peluffo a los 55 años: su nueva empresa, la búsqueda de una herencia para sus hijas y el adiós a la televisión

Mariano Peluffo construyó una extensa carrera en los medios y fue una de las figuras más asociadas a los grandes formatos de entretenimiento de la televisión argentina. Sin embargo, en los últimos años comenzó a reorganizar su rutina profesional, apostó por nuevos proyectos y encontró otros desafíos que hoy ocupan gran parte de su tiempo. Esa transformación también estuvo acompañada por una mirada diferente sobre el trabajo, el futuro y los objetivos que busca concretar.

Lejos de la televisión: La nueva vida de Mariano Peluffo a los 55 años

A los 55 años, Mariano Peluffo atraviesa una etapa muy diferente a la que lo tuvo durante años entre los conductores más visibles de la televisión. Después de liderar formatos de gran alcance, el animador decidió enfocar gran parte de su energía en nuevos proyectos vinculados al sector inmobiliario, mientras mantiene su actividad en la radio y reorganiza sus prioridades personales. Estas reflexiones fueron compartidas en una entrevista con Clarín, donde repasó su presente profesional y familiar.

Mariano Peluffo

Durante la conversación, el conductor recordó distintos momentos de su carrera en televisión y señaló que hubo una época en la que pasaba gran parte de sus días dentro de los estudios. Su participación en formatos como Gran Hermano, MasterChef y Got Talent lo convirtió en una de las caras más reconocidas de la pantalla. Incluso recordó una anécdota vinculada a un importante ejecutivo mexicano que, al conocer la cantidad de programas exitosos que había encabezado, supuso que gozaba de un nivel económico muy superior al que realmente tenía.

Al revisar su recorrido laboral, Mariano Peluffo también hizo referencia a las diferentes etapas económicas que atravesó el país y cómo eso impactó en la industria televisiva. Entre los recuerdos que conserva aparece el cobro de uno de sus trabajos en patacones durante los años posteriores a la crisis de 2001. Para él, esas experiencias ayudan a poner en perspectiva la idea de éxito y a entender que su carrera estuvo marcada por circunstancias muy distintas a las que atravesaron otras figuras.

Mariano Peluffo

Lejos de mostrar nostalgia por aquellos años de máxima exposición, el conductor explicó que observa el paso del tiempo con naturalidad. Según contó, no siente que haya una deuda pendiente entre él y la televisión. Por el contrario, considera que ambas partes siguieron caminos diferentes. Después de varios años de intensa actividad en pantalla, entiende que su presente está orientado hacia otros intereses y proyectos que hoy ocupan un lugar central en su vida.

Del mundo inmobiliario a los proyectos que piensa para sus hijas: El presente de Mariano Peluffo

Según contó Mariano Peluffo, uno de los cambios más importantes comenzó durante la pandemia. En ese período compró una propiedad para reciclar junto a un amigo y descubrió una actividad que terminó convirtiéndose en una nueva pasión. Aquella experiencia fue el punto de partida de una empresa vinculada a desarrollos inmobiliarios, construcción y urbanización. Actualmente participa en diversos proyectos donde combina tareas de gestión, planificación y coordinación de equipos.

Mariano Peluffo

Además, explicó que dentro de esos proyectos cumple un rol similar al que desarrolló durante años en los medios. Aunque ahora no trabaja frente a una cámara, continúa produciendo, organizando y supervisando procesos. Su tarea incluye la búsqueda de proveedores, la evaluación de presupuestos, el seguimiento de aspectos legales y la coordinación general de cada emprendimiento. Según relató, esa dinámica conecta con un interés que había quedado pendiente desde su juventud.

En paralelo, la radio se consolidó como su principal actividad dentro de los medios de comunicación. Tras más de una década en FM, hoy lidera uno de los ciclos más escuchados de su franja horaria. Detrás de esta nueva etapa aparece además una motivación vinculada a su familia. Mariano Peluffo contó que comenzó a pensar en qué legado material podría construir para sus tres hijas: Bianca, Aurora y Clara.

Mariano Peluffo

Esa reflexión fue uno de los motores que lo impulsó a desarrollarse en el negocio inmobiliario. Mientras la televisión representa una trayectoria profesional difícil de trasladar como patrimonio, considera que los terrenos, edificios y emprendimientos que está desarrollando pueden convertirse en proyectos concretos que permanezcan en el tiempo. Así, entre los medios de comunicación y la construcción, Mariano Peluffo encontró un nuevo equilibrio profesional que hoy define gran parte de su presente.

VDV