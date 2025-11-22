¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El clima astral te empuja a tomar decisiones rápidas, pero hoy conviene bajar un cambio. Una conversación pendiente vuelve a la mesa y te pide madurez emocional. En lo laboral, aparece una oportunidad inesperada: no digas que sí sin mirar la letra chica. Energía física en alza, ideal para retomar una rutina saludable.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna te coloca en modo introspectivo. Podés sentirte algo sensible, pero es un día ideal para ordenar tus emociones y priorizarte. En temas económicos, un gasto que venías postergando finalmente se concreta. No te culpes: es inversión, no derroche. En el amor, momento de diálogo honesto.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu regente Mercurio te trae noticias que cambian planes o te obligan a improvisar. Buen día para proyectos creativos o para mover contactos. En el amor, una charla profunda revela lo que realmente necesitás. Cuidá el sueño: tu cabeza está a mil y te cuesta frenar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu intuición hoy está afiladísima. Una situación familiar encuentra solución gracias a tu tacto. En el trabajo, no minimices una idea tuya: tiene más potencial del que creés. En lo afectivo, necesidad de contención; pedila, no tenés que hacerlo todo sola o solo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Día para brillar desde otro lugar: no tanto desde lo visible, sino desde tu capacidad de liderazgo emocional. Una decisión laboral te exige madurez. En el amor, te animás a decir algo que venías guardando y la respuesta te sorprende. Cuidado con tensiones musculares.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Sentís que todo tiene que estar bajo control, pero hoy la clave es flexibilizar. Un tema económico se acomoda mejor de lo que esperabas. En relaciones, aparece un gesto de cariño que te derrite el corazón. Buen día para limpiar, ordenar o avanzar con pendientes.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía se enfoca en vínculos: acuerdos, charlas, decisiones compartidas. Es un día armónico para resolver algo que venía trabado. En lo laboral, posible reconocimiento o felicitación. Buscá mantener límites claros: no todos pueden llevarse un pedazo de tu tiempo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol ya transitando tu zona del dinero y la seguridad personal, estás más pragmático. Momento para tomar decisiones financieras inteligentes. En el amor, algo se aclara y te da tranquilidad. Tu magnetismo está altísimo: usalo a tu favor.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

¡Feliz temporada, Sagi! El Sol ilumina tu identidad y tus deseos. Es un día perfecto para iniciar algo: un proyecto, una conversación, un plan de cambio. En el amor, renace la chispa. En el ánimo, sensación de expansión. Ojo con la ansiedad: la emoción te acelera.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día silencioso, introspectivo, ideal para revisar límites y prioridades. En lo laboral, te llega una propuesta que puede ser grande pero exige paciencia. En el amor, necesitás claridad y estabilidad. Evitá sobrecargarte: tu cuerpo pide descanso.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se activa la vida social y puede aparecer una persona clave para un proyecto futuro. Día ideal para networking. En lo afectivo, te sorprende un mensaje o reencuentro. Inspiración en alza: tomá nota de ideas aunque parezcan raras, después van a servir.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy brillás en lo profesional: tu sensibilidad se convierte en fortaleza y alguien lo nota. Un reconocimiento o elogio te cambia el día. En el amor, necesitás conexión auténtica: si no la hay, lo sentís al instante. Buen día para terapias, arte o meditación.