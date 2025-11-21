Filtraron el video del robo en la casa de Valeria Mazza y cómo su hija, Taíana Gravier, logró echar a los ladrones

Este miércoles, la casa de San Isidro de Valeria Mazza fue centro de un robo al momento que un grupo de cinco delincuentes ingresaron a la propiedad, al momento que la hija de la modelo, Taíana Gravier, se encontraba en el interior y logró frustrar el objetivo de los ladrones. En las últimas horas, se dieron a conocer detalles del episodio y se difundió los videos del momento.

Así fue el robo en la casa de Valeria Mazza

Cerca de las 12:30 del mediodía del miércoles, un grupo de delincuentes merodeó por las inmediaciones de la propiedad de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. En primera instancia, se habrían presentado ante las empleadas de la modelo como pileteros, con la intención de ingresar al hogar, pero recibieron la negativa por parte de las mujeres.

Ante esta negativa, tres de los cinco delincuentes pusieron en marcha otra opción que habían pensado: saltaron el portón que da acceso al jardín. Pero en el lugar se encontraba Taíana Gravier junto a una amiga y al estar frente a esta situación, las dos adolescentes comenzar a gritar y alertar sobre la irrupción de los hombres y los ladrones huyeron. Sin embargo, robaron una mochila que estaba en el lugar y a las cuadras la tiraron.

La joven junto a los empleados de la familia radicaron la denuncia ante la Justicia. El hecho no pasó a mayores, pero generó una alerta en toda la familia y vecinos de la zona. Por su parte, desde Madrid, Alejandro Gravier llevó tranquilidad sobre el asunto en diálogo con Puro Show (eltrece): "Está todo bien. Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad", explicó el empresario en el medio citado sobre los cinco delincuentes que entraron disfrazados de jardineros a su casa.

Además, indicó que Taina se encuentra bien tras el susto: "La contuvimos, es una persona bastante sólida y había mucha gente en la casa en ese momento, por lo que por eso se ve que no entraron. Seguramente se asustó, pero uno tiene que reaccionar. Lo importante es eso, ella lo hizo muy bien y está tranquila".

Por el momento, Valeria Mazza no se pronunció al respecto pero fue el propio Alejandro Gravier quien llevó tranquilidad sobre el episodio que si bien no pasó a mayores, alertó sobre la dinámica que ladrones ponen en marcha en la zona.