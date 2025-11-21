Pampita lució un renovador look melena sin cortarse el pelo: el revolucionario truco que fue furor

Pampita sorprendió a todos sus seguidores y expertos fashionistas, al llegar a una gala solidaria con un renovador look melena. Las redes sociales no dejaron de hablar del arriesgado cambio de la modelo, al llegar al evento con un nuevo corte de pelo que se aleja de su clásico largo sensual. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, ella siguió mostrando su look natural, y generó especulaciones de cómo lo logró sin cortarse.

Pampita

El renovador y jugado cambio de look de Pampita: del pelo largo al carré

Durante la noche del 20 de noviembre, Pampita llegó a la gala beneficiaria de Barón B con un increíble look que se robó las miradas de los presentes y los expertos fashionistas. La modelo sabe cómo lucir elegante y sensual al mismo tiempo, mientras mantiene su estilo único. Es por eso que, de la mano de Martín Pepa, se llevó la atención mediática y de la moda, sobre todo al hacer un arriesgado cambio en su corte de pelo, sin cortárselo necesariamente.

El look de Pampita

Con un estilo disco y sensual, apostó al vestido ceñido al cuerpo plateado y brillante. El mismo contaba con un corte en el costado, para hacer lucir una de sus piernas y los tacos en composé, y un escote pronunciado en la espalda. Sin embargo, junto a su peluquero de confianza, decidieron hacer un cambio en su habitual pelo largo, y estrenaron el carré. Completamente liso, lució el corte bob tendencia, pero sorprendió al exponer que se trataba de un corte falso, ya que su pelo natural seguía presente.

El look de Pampita

¿Se lo cortó? El truco que usó Pampita para el falso bob

Pampita generó especulaciones al mostrarse en la gala de Barón B con el corte bob, pero al día siguiente siguió con su pelo largo natural y elegido por ella. Esto generó polémicas y comentarios sobre si había usado una peluca. Muchos notaron que en las fotografías se veía el final de las puntas, haciendo que se luciera como un verdadero corte. Sin embargo, en SQP (América), Lizardo Ponce llamó a Zacarías Guedes, estilista de confianza de la modelo, y logró revelar el misterio.

El look de Pampita

Tal como dijo en su cuenta de Instagram, no se trataba de una peluca o media peluca, como tampoco de un corte de pelo. El profesional hizo trenzas en todo el pelo de la modelo para escondérselo debajo de unas extensiones de corte carré, dejando al natural las raíces de la modelo y haciendo que parezca su pelo real.

Pampita generó tendencia en las redes sociales, al mostrarse en la gala de Barón B con un jugado cambio de look. Sus seguidores y fanáticos fashionistas no tardaron en halagar cómo le quedaba el nuevo corte carré, mientras que los expertos se enfocaron en descubrir el truco para crear el peinado sin la necesidad de cortarlo en la peluquería. Carolina Ardohaín demostró, una vez más, que ella marca las tendencias y apuesta por la originalidad en cada uno de sus looks.

A.E