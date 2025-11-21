En medio de la polémica, un tierno gesto entre Wanda Nara y Valentina Cervantes por MasterChef Celebrity marcó una tregua

La polémica entre Wanda Nara y Valentina Cervantes llegó hasta los estudios de MasterChef Celebrity y a los medios de comunicación. La modelo fue apuntada por varios periodistas de haber intentado involucrarse con la pareja de la influencer, Enzo Fernández. Si bien la conductora del programa negó esos rumores y enfrentó a Cervantes en el vivo, muchos usuarios de las redes sociales siguieron con las acusaciones en su contra. De esta manera, ambas mujeres tuvieron un tierno gesto durante el jueves 20 de noviembre, demostrando una tregua entre ellas.

Wanda Nara, Valentina Cervantes

El tierno gesto que marcó la tregua de Wanda Nara y Valentina Cervantes

Wanda Nara es de las conductoras más observadas y polémicas de la televisión argentina, mientras que Valentina Cervantes es de las influencers más queridas por los usuarios de las redes sociales, marcando siempre su personalidad relajada pero firme. Ambas estuvieron involucradas en una supuesta pelea, luego de que salieran rumores de que Nara habría intentado seducir a Enzo Fernández, pareja de Cervantes. Esto aseguró una tensión entre ellas, que muchos usuarios notaron en MasterChef Celebrity.

Sin embargo, en todo momento, ellas buscaron demostrar lo contrario, y durante el programa del 20 de noviembre, tuvieron un tierno gesto con la otra que marcó una tregua. Los hijos de las celebridades visitaron las cocinas de Telefe, en un día especial y familiar para los concursantes. Fue así que Valentino, Constantino y Benedicto, hijos de Wanda y Maxi López, conocieron a Olivia y Benjamín, hijos de Valentina y Enzo. En sus historias de Instagram, ambas mamás orgullosas compartieron tiernas postales de ellas con sus pequeños, y los menores jugando y cuidándose entre sí. De esta manera, se alejaron de las polémicas y las peleas, demostrando que hay una buena relación entre ellas y entre sus hijos.

Día de cocina en familia

MasterChef Celebrity celebró el amor por los hijos de los participantes, y organizó un día de cocina en familia para el programa emitido el 20 de noviembre. Los hijos de los famosos llegaron a los estudios para ayudar a sus padres con los complejos platos que les tocaba para esa actividad. Los menores fueron al mercado a elegir los ingredientes de sus padres, mientras los ayudaban en la mesa a preparar la comida que presentarían frente al exigente jurado.

Sin embargo, hubo momentos emotivos y graciosos que se robaron la escena. La participación de Benjamín, el bebé tendencia de las redes sociales, se robó la atención de todos los usuarios, al destacar lo tierno que se veía ayudando a Valentina. Además, Maxi López se emocionó frente a todos, al mostrarse sensible por no poder pasar tanto tiempo con sus hijos varones como a él le gustaría. Las hijas de la Joaqui o del Turco Husaín también se robaron la atención al mostrar la adoración que tienen por sus padres.

Wanda Nara y Valentina Cervantes con sus familias

Este especial día en MasterChef Celebrity ayudó a que se disiparan las polémicas entre los participantes, por ejemplo la de Wanda Nara y Valentina Cervantes. Ambas mujeres dejaron en claro la tregua entre ellas, luego de que las redes sociales y los medios de comunicación las mantuvieran en la mira mediática.

A.E