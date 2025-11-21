Así es el futurista ascensor hogareño que Marley eligió para ayudar a su mamá

Marley es uno de los conductores más observados por los usuarios de las redes sociales y fanáticos de la televisión argentina. Es por eso que no duda en compartir las nuevas compras que realiza y los cambios que hace en su vida diaria. En las últimas horas, sorprendió a todos al mostrar una instalación increíble que hizo en su casa de la infancia. Para poder ayudar a su mamá de 86 años, decidió instalar un ascensor futurista de diseño argentino.

Marley y su mamá Oma

El ascensor futurista que Marley eligió para su mamá

Marley es un conocedor alrededor del mundo de la tecnología y las nuevas invenciones, gracias a sus diversos viajes por diferentes países. Sin embargo, siempre vuelve a la Argentina a cuidar a su familia y darle lo mejor para su hogar y vida. Esto mismo hizo, hace unos días, con su mamá Oma, a quien no duda en darle un espacio en sus redes sociales o en entrevistas. Como la mujer ya tiene 86 años, y en la casa donde vive hay escaleras empinadas, el conductor decidió instalar un ascensor perfecto para ella.

"Buscando una solución para mi mama y los peligros de la escalera a cierta edad me encontré con estos ascensores que se pueden instalar muy facilmente y muy rápidamente", expresó en su cuenta de Instagram, junto a un video del aparato. El mismo tiene forma de tubo, y presenta un asiento desplegable y baranda para sostenerse mientras se sube al siguiente piso. El diseño hizo recordar al estilo futurista, sobre todo cuando, al abrirse la puerta, se enciende la luz sola. "¡Hasta Justin Bieber tiene uno, y eran de acá, y no los conocíamos!", detalló el conductor, mientras los diseñadores explicaban cómo fue instalado en solo un día.

La relación entre Marley y su mamá

Marley y su mamá Oma mantiene una relación de amor y cariño. Ella aún vive en la casa de la infancia del conductor, manteniendo su amor por su familia y sus raíces. En las ocasiones especiales, Alejandro Wiebe no duda en compartir fotografías junto a su madre, al igual que de la mujer con sus nietos, Mirko y Milenka. En todo momento, ella apoyó sus deseos de paternidad, y se muestra orgullosa de los logros que él consiguió con trabajo duro.

Es por eso que él decide recompensarla con regalos de todas partes del mundo, experiencias únicas y acompañamiento para las nuevas etapas de su vida. Marley se volvió tendencia al mostrar el ascensor futurista hogareño que eligió para que Oma suba las escaleras de su casa, y pueda estar protegida. El diseño argentino viajó entre celebridades de alrededor del mundo, y el conductor buscó también darle visibilidad dentro del país.

